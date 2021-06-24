VW ID.4 плохо продаётся в Китае, два завода для его производства — явный перебор

Компания Volkswagen возлагала большие надежды на свой первый электрический кроссовер ID.4 в Китае, но статистика продаж повергает дилеров в уныние: в мае собираемый на заводах FAW-VW и SAIC-VW паркетник разошёлся тиражом менее 1500 экземпляров!

Мировая премьера Volkswagen ID.4 состоялась в сентябре прошлого года, европейские продажи начались в январе этого года, а в Китае кроссовер появился у дилеров в феврале-марте, причём сразу в двух кузовах, отличающихся друг от друга несущественными деталями. Volkswagen ID.4 Crozz, который собирает совместное предприятие FAW-VW, снаружи идентичен европейскому варианту модели, а вот Volkswagen ID.4 X, за производство которого отвечает другое СП — SAIC-VW, имеет оригинальные бамперы, светотехнику и другие мелкие отличия.

Volkswagen ID.4 Crozz 1 / 3 Volkswagen ID.4 Crozz 2 / 3 Volkswagen ID.4 Crozz 3 / 3

По данным Reuters, оба завода планировали выпускать по 50-60 тысяч экземпляров ID.4 в год, то есть руководство VW рассчитывало реализовывать в год не менее 100 тысяч таких кроссоверов. На деле же спрос оказался в разы ниже расчётного. В мае, по данным ресурса CarSalesBase, ID.4 X разошёлся в Китае тиражом 847 шт. (всего с начала продаж — 2394 шт.), а ID.4 Crozz— тиражом 502 шт. (всего с начала продаж — 1769 шт.). Понятно, что при таких тиражах, заводы, рассчитанные на выпуск до 300 тысяч «электричек» на платформе MEB ежегодно, сильно недозагружены и это очень плохо для бизнеса.



Volkswagen ID.4 X 1 / 3 Volkswagen ID.4 X 2 / 3 Volkswagen ID.4 X 3 / 3

В ближайшее время в Китае начнутся продажи более крупного кроссовера ID.6 (также в двух вариантах — от FAW и SAIC) и будет локализована сборка хэтчбеков ID.3, но опыт продаж ID.4 показывает, что Volkswagen делает что-то не то — в смысле не те машины, которые китайцы готовы расхватывать как горячие пирожки.



Представители Volkswagen в ответ на просьбы Reuters прокомментировать ситуацию делают хорошую мину при плохой игре — мол, всё в порядке, наращиваем производство и количество точек дистрибуции, после чего продажи ID.4 рванут вверх. Посмотрим. Неофициальные источники в то же время сетуют на то, что ID.4 получился скучным, не имеет продвинутого автопилота, как у Tesla Model Y, и вдобавок вышел на рынок слишком поздно, когда на нём уже очень много альтернативных предложений от китайских брендов.

Tesla в апреле испытала в Китае значительный спад продаж, но в мае ситуация улучшилась. Конкретно вышеупомянутый Tesla Model Y в мае разошёлся тиражом 12 728 шт. (всего с начала года продано 34 557 шт.). Впрочем, и Tesla рассчитывала на гораздо более высокий спрос на свои машины в Китае, в связи с чем вынуждена пессимизировать свои планы развития на крупнейшем авторынке планеты.



В Европе дела у Volkswagen ID.4 обстоят лучше. Данных за май пока нет, но в апреле ID.4 оказался самым востребованным электромобилем на этом рынке — продано 7120 шт., тогда как хэтчбек ID.3 разошёлся тиражом 5917 шт., Renault Zoe — 4402 шт.

В России электромобили Volkswagen официально не представлены и вряд ли появятся в ближайшие годы.

Напомним, что концерн Volkswagen к 2025 году хочет стать крупнейшим в мире производителем электромобилей и при этом решительно отказывается разрабатывать водородные силовые установки.

