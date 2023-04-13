Volkswagen ID.7: подробности о преемнике Пассата накануне премьеры

На следующей неделе в рамках автосалона в Шанхае ожидается премьера флагманской электрической модели Volkswagen из линейки ID. Китайский Минпром уже раскрыл внешность новинки, а сама компания рассказала о её электродвигателе.

VW Passat постепенно уходит в прошлое: в этом году в Европе дебютирует последнее «углеводородное» поколение этой модели, новый Passat будет предложен только в кузове универсал, а вместо седана компания выпустит на рынок полностью электрический Volkswagen ID.7 на платформе MEB. К электрической замене Пассата компания Volkswagen готовится давно: ещё в 2018 году был представлен первый концепт ID. Vizzion, предвещающий серийную «электричку», в 2019 году миру был явлен концептуальный универсал ID. Space Vizzion, в 2022-м немецкая марка показала третий концепт ID. Aero с почти серийными формами, в начале этого года был раскрыт интерьер серийного ID.7, и вот наконец в ближайшие дни состоится полноценная премьера.

До сих пор непонятно, какой тип кузова у Volkswagen ID.7 — седан (фастбек) или лифтбек с большой пятой дверью, зато известно, что будет версия с кузовом универсал — она должна выйти на рынок в следующем году. На этой неделе в электронной базе китайского Минпрома появились фотографии серийного Volkswagen ID.7 и таблица с основными техническими характеристиками: габаритная длина новинки — 4956 мм, ширина — 1862 мм, высота — 1537 мм, колёсная база — 2965 мм. В общем ясно, что это полноценный бизнес-класс.



Судя по шильдику на корме, серийная машина будет назваться ID.7 Vizzion, то есть прямо как первый концепт, производство китайской версии наладят на заводе FAW-VW в Фошане (провинция Гуандун). Будет ли «дублёр» от SAIC-VW, пока неизвестно. На фотографиях китайского Минпрома показаны несколько вариантов дизайна 18- и 19-дюймовых колёсных дисков.

У Volkswagen ID.7 буду заднеприводные одномоторные и полноприводные двухмоторные версии, в Китае пока сертифицирована только одна заднеприводная версия с двигателем, пиковая мощность которого составляет 150 кВт (204 л.с.), постоянная — 70 кВт (95 л.с.). Максимальная скорость этой версии — 155 км/ч, снаряженная масса — 2122 кг, полная масса — 2590 кг. Ёмкость никель-кобаль-марганцевой батареи производства Times FAW Power Battery — 77 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — около 700 км по китайскому циклу CLTC.



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Салон Volkswagen ID.7, как мы уже знаем, унаследовал многие не самые приятные особенности от уже существующих моделей ID-семейства, в том числе сенсорные копки на руле и сенсорные блоки управления микроклиматом и светом. Размер мультимедийного экрана — 15 дюймов, узенький приборный экран не выступает за верхнюю кромку передней панели и дополнен проекционным экраном на лобовом стекле.



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Сама компания Volkswagen вчера рассказала о новом электрическом силовом модуле APP550, одним из первых носителей которого как раз станет ID.7, но пока неясно, в каких именно модификациях. APP550 — это компактный высокоинтегрированный модуль, в котором объединены электромотор, инвертор и редуктор. Заявленная пиковая отдача — 210 кВт (286 л.с.) и 550 Нм, она примерно в полтора раза выше, чем у электромоторов прежней серии, разработанных для платформы MEB. Ключевые особенности APP550 — это повышенная энергоэффективность, комбинированное охлаждение (жидкостное и масляное, но без масляного насоса), более плотная обмотка статора в сочетании с увеличенной толщиной провода и более мощные постоянные магниты. Производиться модули APP550 будут на заводе Volkswagen Group Components в немецком Касселе.

