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Конкурент Tesla Model 3: рассекречен салон серийной версии Volkswagen ID.7

04.01.2023 397 0 0

У нового электрического седана немецкой марки запас хода на одной зарядке составляет 700 км. Больше информации о «начинке» появится позже.

Компания Volkswagen представила седан ID. Aero в статусе предсерийного концепта в конце июня прошлого года. Теперь, в преддверии выставки потребительской электроники CES, которая проводится в ЛасВегасе (США) немецкий производитель показал серийный вариант «четырёхдверки» (правда, пока в маскировочной плёнки) и рассекретил салон будущей новинки. Кроме того, было официально подтверждено её имя – ID.7.

На фото: серийная версия Volkswagen ID.7

Судя по силуэту замаскированного автомобиля, товарная версия Volkswagen ID.7 практически полностью повторяет «летний» предсерийный концепт ID. Aero. По-другому оформлена нижняя часть переднего и заднего бамперов, «начинка» оптики у автомобиля иная, колёсные диски имеют меньший радиус, боковые зеркала стали чуть больше, на дверях появились стандартные утопленные ручки, а на крыше – антенна «акулий плавник».

Если в ходе презентации предсерийного концепта интерьер остался «за кадром», то теперь производитель его рассекретил без какой-либо маскировки. У серийного седана VW ID.7 лаконичная передняя панель, в центре которой расположен отдельный (не интегрированный в неё) горизонтальный тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 15 дюймов. Под экраном есть сенсорные ползунки для управления климатической установкой и громкостью. Перед водителем находится небольшая виртуальная «приборка».

Одной из изюминок салона стала умная система кондиционирования воздуха с цифровым управлением. Как сообщает VW, дефлекторы охлаждают или обогревают салон перед тем, как водитель садится в автомобиль. Также система может автоматически распределять воздух по большим площадям или направлять поток к телу пассажиров, причём эти функции могут быть активированы отдельно для каждого седока либо с помощью центрального дисплея, либо с помощью голосовых команд.

В основе ID.7 находится фольксвагеновская модульная платформа MEB (версия MEB+, которая позволила увеличить запас хода и быстрее заряжать тяговый аккумулятор). Известно, что дальнобойность на одной зарядке у нового электрического седана VW составит 700 км (расчёт вели по циклу WLTP). Пока что в компании держат в секрете точную информацию о технике, скорее всего, у «четырёхдверки» будут версии как с одним электродвигателем, так и с двухмоторной силовой установкой.

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Ещё немцы рассказали, что колёсная база серийного варианта Volkswagen ID.7 будет равна 2969 мм. Отметим, будущей новинке в конкуренты прочат Tesla Model 3 и Hyundai Ioniq 6: у них расстояние между осями меньше (в первом случае на 94 мм, во втором – на 20 мм).

Полная презентация новинки пройдёт позже в текущем году. Volkswagen собирается продавать ID.7 на трёх континентах – в Европе, Азии (речь о Китае) и Северной Америке. Ожидается, что машины доберутся до дилеров во втором квартале 2023 года. Для старосветского рынка производство модели будет налажено на заводе в Эмдене (Германия), здесь сейчас выпускают кроссовер ID.4.

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