Соперник Renault 5: новое изображение серийного хэтчбека Volkswagen ID.2

Новинка немецкого бренда может заменить Polo с ДВС. Ожидается, что «зелёная» пятидверка появится в продаже на европейском рынке в 2025 году.

Volkswagen тратит немало средств на развитие своей полностью электрической линейки ID, первенцем которой стал компактный пятидверный хэтчбек ID.3: он дебютировал в сентябре 2019 года, а в продажу поступил осенью 2020-го. Позже глобальное семейство пополнили кроссовер ID.4, его купеобразная версия ID.5, коммерческий электровэн ID. Buzz, а также лифтбек ID.7. Известно, что позже «зелёный» модельный ряд будет расширен.

Концепт Volkswagen ID. 2all

Одной из будущих новинок станет компактный хэтчбек Volkswagen ID.2, который, очевидно, призван заменить актуальный европейский VW Polo, оснащаемый ДВС, когда тот отправится в отставку. Ожидается, что новый электрохэтч появится в линейке бренда в 2025 году, ранее тестовый мул уже был замечен на тестах. Пока что официальной информации о внешности серийной пятидверки нет, однако свой вариант подготовил дизайнер испанского издания Motor.es.



Судя по рендеру, «зелёная» новинка мало чем будет отличаться от концепта Volkswagen ID. 2all, который был представлен в середине марта текущего года. Художник нарисовал хэтчбеку аналогичный силуэт, похожую форму капота и идентичную головную оптику. Практически не отличается и нижняя часть переднего бампера, разве что у чёрного воздухозаборника есть ещё дополнительная чёрная же окантовка.



Рендер Volkswagen ID.2

К списку отличий серийной версии от концептуального хэтчбека можно отнести наличие ручек на задних боковых дверях, а также полноразмерные традиционные наружные зеркала с повторителями поворотников и двухцветными корпусами.



Предполагается, что габаритная длина Volkswagen ID.2 окажется чуть больше 4,1 метра, а расстояние между осями превысит 2,6 метра, что обеспечит простор для водителя и пассажиров. Предполагаемый объём багажника новинки – 400 литров. Салон, скорее всего, оформят в минималистском стиле, кроме того, он получит отдельный дисплей для цифровой приборки и современную мультимедийную систему с большим тачскрином.

Салон концепта Volkswagen ID. 2all

Официальная информация о технике серийного электрохэтча появится позже. Напомним, в основе концепта Volkswagen ID. 2all лежит упрощённая модульная платформа MEB Entry. Шоу-кар получил 226-сильный электромотор, расположенный на передней оси. На разгон с места до «сотни» такой пятидверке нужно менее 7 секунд, а её максимальная скорость составляет 160 км/ч. Ёмкость тяговой батареи оставили «за кадром», однако известно, что запас хода на одной зарядке будет равен примерно 450 км (при расчёте по циклу WLTP).



Предполагается, что на европейском рынке конкуренцию немецкому электрокару составит Renault 5, прототип которого недавно был замечен на тестах. Как сообщалось ранее, стартовая стоимость товарного хэтчбека ID.2 должна составить менее 25 тыс. евро. Какой окажется новая базовая пятидверка, в компании пока не рассказали. Зато известно, что топовая версия получит панорамную крышу, кресла водителя и переднего пассажира с электрорегулировками и массажёрами, а также матричную головную оптику и комплекс водительских помощников Travel Assist.

