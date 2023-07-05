Новинки ×
  • Renault 5 проходит дорожные испытания: замаскированный хэтчбек проехался на камеру

Renault 5 проходит дорожные испытания: замаскированный хэтчбек проехался на камеру

05.07.2023 58 0 0

Премьера субкомпактной электрической пятидверки с возрождённым названием и ретро-дизайном намечена на следующий год.

Французский производитель показал прототип нового Renault 5 в 2021 году: при разработке его дизайна создатели вдохновлялись одноимённым историческим предшественником, который выпускался в период с 1972 по 1996 годы. Напомним, та «пятёрка» стала одним из самых популярных легковых автомобилей во Франции. Известно, что новый Renault 5 появится на европейском рынке в 2024 году: он придёт на смену батарейному хэтчбеку Renault Zoe, который было решено отправить в отставку.

На фото: тестовый прототип Renault 5

Ранее компания отправляла на дорожные испытания тестовые мулы Renault 5: они были упакованы в кузов Clio. Сейчас на тестах катается уже прототип будущей новинки, пока что тщательно замаскированный. Снимками, которые фотошпионы сделали на дорогах общего пользования в южной части Европы, с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Как видно на фото, кузов прототипа Renault 5 практически полностью покрыт маскировочной плёнкой. Судя по снимкам, кузов серийной версии окажется примерно таким же, какой был у шоу-кара, показанного в 2021 году: пятидверный хэтчбек с небольшим спойлером на верхней части багажной двери. В отличие от концепта, у тестового прототипа традиционные боковые зеркала, обычные ручки передних дверей и имеется антенна акулий плавник на крыше.

Оптика пока что тоже почти в полном объёме скрыта за маскировкой. Не исключено, что у нового хэтчбека, получившего оформление с ретро-элементами, будут горизонтальные фары простой формы и задние фонари, расположенные вертикально. У шоу-кара они были объединены между собой полосой через всю ширину пятой двери, а сбоку находился декоративный элемент с индексом модели; не исключено, что подобное оформление будет и у серийной версии электрохэтча.

Как стало известно ранее, Renault 5 станет первенцем на новой модульной платформе CMF-B EV. Хэтчбек оснастят единственным электромотором, расположенным спереди. Его объединят в один модуль с редуктором, инвертором и зарядным устройством; диапазон мощности в компании пока не рассекретили. Тяговая батарея вмонтирована в пол кузова, её ёмкость пока тоже держат в секрете. По предварительным данным, запас хода у «пятёрки» составит около 400 км (при расчёте по циклу WLTP).

У нового Renault 5 спереди подвеска типа McPherson, сзади – независимая многорычажка. Как Kolesa.ru отмечал ранее, такая задняя подвеска сделана с прицелом на «заряженную» версию хэтчбека под маркой Alpine: её премьера тоже намечена на следующий год. Этот хот-хэтч поборется за покупателей с Abarth 500e, который был представлен в ноябре прошлого года.

На фото: шоу-кар Renault 5
1 / 3
На фото: шоу-кар Renault 5
2 / 3
На фото: шоу-кар Renault 5
3 / 3

Цены Renault 5 станут известны позже. Как сообщалось ранее, новинка окажется примерно на 30% дешевле в производстве по сравнению с Renault Zoe. В результате розничная стоимость электрокара, вероятно, окажется доступной для европейцев: ожидается, что за базовую версию дилеры попросят около 20 тыс. евро.

хэтчбек шпионские фото электромобиль новинки Renault Renault 5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Пылинки и кусочки: как понять, что пора удалять катализатор Мы уже рассказывали о том, как удалять катализатор и какими могут быть последствия этой операции. Но до сих пор не пытались ответить на самый очевидный вопрос: а как понять, что катализат... 51 0 0 05.07.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Kia Rio III Kia Rio III не случайно попала в верхние строки рейтинга продаж автомобилей в России. Эта модель, с одной стороны, достаточно скромная и недорогая, а с другой – хорошо оснащенная и надежная... 2763 20 0 02.07.2023
Статьи / Тесты Три буквы: угадай машину с трехбуквенной аббревиатурой в названии Когда-то мы уже предлагали узнать вам авто по его прозвищу или описанию его эмблемы, а сейчас зайдём с «официальной», но не менее сложной и интересной стороны. Перед вами десяток вопросов... 1305 0 0 01.07.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 17690 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 10501 14 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 8617 1 1457 03.03.2023
Change privacy settings