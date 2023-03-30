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  • Новый Renault 5 показал свою техническую начинку с заявкой на хот-хэтч от Alpine

Новый Renault 5 показал свою техническую начинку с заявкой на хот-хэтч от Alpine

30.03.2023 58 0 0

Субкомпактный электрический хэтчбек Renault 5 дебютирует в следующем году и станет первым носителем новой модульной платформы CMF-B EV. Сегодня французская компания раскрыла некоторые особенности этой платформы.

Прототип нового Renault 5 французская компания показала в 2021 году, его дизайн вдохновлён одноимённым историческим предком, что выпускался с 1972 по 1996 год и стал одним из самых популярных легковых автомобилей во Франции, сделав попутно блестящую спортивную карьеру. Новый, электрический Renault 5 выйдет на европейский рынок в 2024 году и заменит батарейный хэтчбек Renault Zoe, сильно сдавший позиции за последние два года на фоне более свежих и высокотехнологичных конкурентов.

Прототип нового Renault 5 (справа) и его исторический предок (слева)

Электрический Renault 5 базируется на новой модульной платформе CMF-B EV, которая на 70% унифицирована с родственной «углеводородной тележкой» CMF-B (на ней построены европейские Clio и Captur). Тестовые мулы Renault 5, упакованные в кузов Clio, с осени прошлого года бороздят европейские дороги и испытательные полигоны, в том числе на севере Швеции за полярным кругом. Renault 5 будет примерно на 30% дешевле в производстве, чем Renault Zoe, что позволить обеспечить комфортный для потребителя ценник (около 20 000 евро в базовой комплектации).

Платформа CMF-B EV имеет 400-вольтовую архитектуру. Расположенный спереди синхронный электродвигатель с электромагнитным возбуждением не требует редкоземельных металлов при производстве, и он примерно на 20 кг легче, чем электромотор Zoe. Электромотор в Renault 5 объединён в один модуль с редуктором, инвертором и зарядным устройством, диапазон мощности пока не разглашается.

Батарея вмонтирована в пол кузова и придаёт ему дополнительную жёсткость, она состоит из четырёх модулей, а не двенадцати, как у Zoe, что позволило уменьшить массу на 15 кг. Диапазон ёмкости батареи тоже пока не разглашается, но теоретически ёмкость может достигать 90 кВт·ч, а запас хода на одной зарядке — 700 км, хотя вряд ли такие цифры будут даже у топ-версий «пятёрки».

Передняя подвеска у нового Renault 5 — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная, а не полузависимая с торсионной балкой, какую очень любят французские производители недорогих легковушек. Сложная задняя подвеска сделана с прицелом на изысканную управляемость и «горячую» версию хэтчбека под маркой Alpine, премьера которой также ожидается в 2024 году. Версия от Alpine будет конкурировать с представленным в ноябре прошлого года хот-хэтчем Abarth 500e.

Прототип нового Renault 5
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Прототип нового Renault 5
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Платформа CMF-B EV будет также у Nissan Micra следующего поколения (ожидается в 2024 году) и у кроссовера Renault 4 (2025 год).

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