Nissan готовит «зелёную» замену Micra: маленький хэтчбек появится через пару лет

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в конце прошлого месяца рассказал о расширенном плане дальнейшего развития своих брендов – Alliance 2030. Напомним, согласно новой стратегии, уже к 2026 году доля использования общих платформ должна быть доведена до 80% (сейчас – 60%). Позже альянс собирается сфокусироваться на разработке и выпуске электромобилей: в течение следующих пяти лет в их развитие будет вложено около 23 млрд евро.



Тизер преемника Nissan Micra

Одним из электрокаров альянса станет новый субкомпактный электрический хэтчбек, который придёт на смену модели Micra. В ходе презентации расширенной стратегии альянса японская компания Nissan опубликовала тизеры будущей новинки: они дали первые подсказки о том, как будет выглядеть серийная модель. Она появится на рынке в 2024 году.



Тизер преемника Nissan Micra

Ближайшим «родственником» преемника Nissan Micra окажется новый Renault 5 (этот электрокар рассекретили в феврале 2021 года). Их выпуск наладят на мощностях производственного центра Renault ElectriCity, который находится во Франции. Как мы сообщали ранее, в основе обеих субкомпактных моделей лежит платформа CMF-BEV.



Тизер преемника Nissan Micra

При этом у автомобилей японской и французской марок будет разный дизайн: так, внешность Renault 5 имеет отсылки к одноименному предку с угловатыми формами (та модель была разработана в начале 70-ых годов). В свою очередь, экстерьер Nissan позаимствует эстетику кроссовера Juke, а также округлость форм успешной крохи Micra третьего поколения (К12).



Тизер преемника Nissan Micra

Пока что компания официально полностью не рассекретила внешность будущей новинки. А значит, у художников есть возможность предложить свой вариант экстерьера электрического преемника Nissan Micra. Собственным рендером с нами поделился дизайнер испанского издания motor.es. Судя по изображению, созданному в том числе благодаря недавним тизерам, профиль новинка всё-таки может позаимствовать у французского «брата».

Основные отличия нового хэтчбека японской марки будут заметны в передней части и корме автомобиля. Ожидается, что у автомобиля будут небольшие «раскосые» основные фары, которые заключены в тонкие овалы светодиодных дневных ходовых огней. Противотуманные фары интегрированы в нижнюю часть переднего бампера, а на традиционном месте для решётки радиатора находится гладкая заглушка.



Рендер преемника Nissan Micra

Изображения кормы преемника Nissan Micra, к сожалению, нет, однако предполагается, что элементы дизайна и общий стиль оформления будут аналогичны декору передней части «электрохэтча». Вероятно, модель оснастят легкосплавными дисками довольно крупного радиуса: в издании отметили, что большие колёса позволят увеличить дорожный просвет и придадут новинке «кроссоверный вид».

Официальных данных о «начинке» новинки Nissan пока нет. Ожидается, что модель оснастят единственным электромотором, находящимся на передней оси, вероятно, его отдача слегка превысит 136 л.с. Тяговую батарею расположат между осями, её ёмкость, вероятно, будет чуть выше, чем у аккумулятора французского «близнеца». Предполагается, что запас хода на одной зарядке превысит 400 км.

