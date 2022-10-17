Renault показала ещё одну модель в стиле ретро: теперь кроссовер

Серийный паркетник по мотивам представленного сегодня концепта 4Ever Trophy появится через пару-тройку лет. Одной из главных фишек компактного SUV станет дизайн по мотивам Renault 4, ну и, конечно, это будет электрокар.

«Зеленый» товарный кросс Renault B-класса (или близкий к производству образец) засветился на патентных картинках еще весной прошлого года. Однако сама марка решила растянуть премьеру: как и полагается, сначала представлен предвестник компактного SUV – это концепт Renault 4Ever Trophy, его показали на открывшемся сегодня, 17 октября, Парижском автосалоне. Облик электрокара выполнен по мотивам классической модели Renault 4 (во Франции известна как Renault 4L), которую выпускали с 1961 по 1992 г. К слову, «четверку» можно по праву считать первым глобальным бюджетником Рено – всего было произведено свыше 8 миллионов экземпляров. Ну и напомним, что грядущий кросс станет второй «электричкой» бренда с ретродизайном: он выйдет следом за хэтчбеком с возрожденным именем Renault 5 (этот компакт тоже пока представлен лишь в виде шоу-кара).

Оригинальный Renault 4 (1961)

В основе Renault 4Ever Trophy лежит электрическая платформа CMF-BEV (на ней же построен и хэтч Renault 5), которая унифицирована с «тележкой» CMF-B (на этой платформе базируется европейский Renault Captur). Длина электрокросса равна 4160 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1900 мм, колесная база – 2570 мм. Заявленный дорожный просвет – 200 мм.



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С оригинальным Renault 4 паркетник, в частности, роднят силуэт, «заквадраченный» нос и трапециевидные окошки за задними стойками. Атрибуты именно концепта – камеры вместо традиционных зеркал, багажник из углеводородного волокна на крыше, массивные защитные накладки по периметру кузова и 19-дюймовые колеса, которые имеют компрессоры для автоподкачки. Впрочем, конвейерному кроссоверу все это добро не достанется.



Шоу-кар оснащен 136-сильным электромотором (установлен на передней оси) и батареей емкостью 42 кВт*ч. Дальнобойность не названа, при этом ранее в Рено заявили о том, что запас хода моделей на платформе CMF-BEV составит примерно 400 км по циклу WLTP. Будет ли полноприводная версия (то есть двухмоторная) – пока неизвестно.



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Серийное воплощение Renault 4Ever Trophy могут представить под конец 2024-го, но в продажу кросс поступит лишь в 2025 году. Производство модели наладят во Франции. Также в компании обещают рыночное позиционирование электрокаров Renault 4 и Renault 5 (товарная «пятерка» ожидается в 2023-м), как у бензиновых паркетника Renault Captur и хэтчбека Clio: то есть это будут относительно доступные (по европейским меркам) «электрички». А еще марка готовит фургончик на базе «четверки», для которого должны возродить имя Renault 4 Fourgonnette.

