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  • Renault готовится к гибридному и электрическому будущему, а также к отправке в отставку Zoe

Renault готовится к гибридному и электрическому будущему, а также к отправке в отставку Zoe

24.10.2022 136 0 1

Автомобиль, который стал одним из самых продаваемых электрокаров на домашнем рынке, во Франции, покинет конвейер предположительно в 2024 году.

 

Renault выпускает свой субкомпактный электрохэтч Zoe с 2012 года. Судя по продажам в Европе, пиковым годом для этой модели стал «ковидный» 2020-ый: тогда дилеры реализовали 99 432 автомобиля (в 2,2 раза больше, чем годом ранее). По итогам прошлого года показатель снизился на 30,5% до 69 136 экземпляров. В текущем году у «зелёной крохи» тоже «минус»: европейцы за первые восемь месяцев купили 24 746 хэтчбеков, что на 37,3% меньше, чем в январе-августе 2021-го.

В дальнейшем французский производитель намерен сосредоточиться на разработке и выпуске электромобилей и гибридов. При этом нынешнего электрохэтча Renault Zoe в линейке не будет: ранее уже сообщалось о том, что прямого наследника поклонникам модели ждать не стоит. Теперь эту информацию в ходе интервью британскому изданию Autocar подтвердил нынешний глава марки Фабрис Камболив.

На смену Renault Zoe, производство которого, вероятно, будет завершено в 2024 году (более точная дата прощания с моделью пока не определена), придут компактные «электрички» Renault 4 и 5: как сообщалось ранее, их появление ожидается ближе к 2025-му. Пока что новинки находятся в разработке.

На фото: Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid

Напомним, на прошлой неделе французская компания представила концептуальный маленький кроссовер Renault 4Ever Trophy, на его базе позже появится серийная новинка. А ещё раньше, в конце прошлого месяца был показан Renault 5 Turbo 3E – шоу-кар с внешностью, которая стала отсылкой к спортивным моделям 80-ых годов.

По словам Фабриса Камболива, в обозримом будущем в линейке останутся в том числе гибридные версии Clio и Captur. Он отметил, что такие машины будут представлены на тех рынках, которые позже других откажутся от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Глава Рено пояснил, что гибридные варианты компакта и паркетника оставят на конвейере до 2035 года.

На фото: Renault Zoe

Руководитель французского бренда считает, что «идеальная массовая линейка на европейском рынке – это четыре электрических и четыре гибридных модели». При этом у таких электрокаров, по его мнению, должен быть «максимум один двигатель», а также либо два, либо три уровня оснащения. Он добавил, что на рынок в сравнительно скором времени выйдут новые Renault Megane и Scenic. Фабрис Камболив отметил, что сейчас компания сосредоточилась на продуктовой линейке в С-сегменте, а позже перейдёт к компактным автомобилям.

В конце прошлого года стало известно о том, какие изменения получил хэтчбек Renault Zoe после получения нуля звёзд рейтинга Euro NCAP. Так, теперь в список базового оснащения входит система автоматического аварийного торможения (AEB), правда, менять изменённую в 2019 году конструкцию подушек безопасности в Рено всё-таки не стали. Производитель настаивает, что с точки зрения статистики и теории вероятности новая форма эйрбегов на самом деле лучше.

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