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  • Renault показала 5 Turbo 3E: концепт является отсылкой к спортивным моделям 80-ых годов

Renault показала 5 Turbo 3E: концепт является отсылкой к спортивным моделям 80-ых годов

22.09.2022 10 0 0

Презентация шоу-кара – это подготовка к возрождению модели Renault 5, которая станет серийным «зелёным» субкомпактным хэтчбеком.

 

Французская компания в начале прошлого года обнародовала подробный план развития всех своих брендов на ближайшие несколько лет. При этом сама марка Renault, согласно этой стратегии, намерена до конца 2025 года представить семь новых электромобилей: в списке числится субкомпактный хэтчбек Renault 5. Дебют серийной версии модели намечен на следующий год. Пока что производитель решил подогреть интерес к новинке с помощью шоу-кара – Renault 5 Turbo 3E.
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На фото: концепт Renault 5 Turbo 3E

Концепт электрокара является отсылкой к спортивным моделям бренда 80-ых годов: речь идёт о Renault 5 Turbo и Turbo 2, которые производились в 1980-1986 годах. У этих хэтчбеков была среднемоторная компоновка, а оснащались они турбомотором. Шоу-кар Turbo 3E является полностью электрическим, так что наименование лишь отсылает к спорткарам из прошлого (никакого турбонаддува у концептуального хэтчбека, конечно, нет).

Шоу-кар подготовили для дрифта. Его оснастили двумя электромоторами, расположенными на задней оси (по одному на колесо). Совокупная отдача этой силовой установки составляет 380 л.с., максимальный крутящий момент – 700 Нм. Между осями под полом находится литий-ионная батарея ёмкостью 42 кВт*ч, запас хода шоу-кара в компании не раскрыли. Известно, что на полную зарядку тягового аккумулятора от зарядного устройства мощностью 380 В требуется два часа.

Renault 5 Turbo 3E весит всего 1500 кг, при этом из них 520 кг занимает батарея. По данным французского производителя, трёхдверный хэтчбек способен разогнаться с места до «сотни» за 3,5 секунды, в режиме Drift показатель увеличивается до 3,9 секунды. А максимальная скорость, которую может развивать концепт, ограничена на отметке 200 км/ч.

В длину Renault 5 Turbo 3E растянулся на 4006 мм, в ширину – на 2020 мм, в высоту – 1320 мм; его расстояние между осями составляет 2540 мм. Автомобиль получил лёгкий углепластиковый кузов, из-за которого он визуально напоминает оригинальный хэтчбек Renault 5. При этом головная оптика у концепта расположена в нижней части переднего бампера, а на привычном месте вместо фар разместили небольшие воздухозаборники. В капоте расположен порт для зарядки батареи.

Ещё шоу-кар снабдили аэродинамическим обвесом и массивным задним спойлером – при их разработке создатели вдохновлялись атмосферой видеоигр 1980-ых и 1990-ых годов. Помимо этого на кузове есть десять штатных креплений для экшн-камер. У представленной «пятёрки» спереди установлены 19-дюймовые колёсные диски, сзади – 20-дюймовые.

В салоне есть два гоночных кресла, созданных из углеродного волокна, окрашенный в яркий жёлтый цвет центральный тоннель, рычаг ручного тормоза для дрифта. Также внутри можно увидеть необычную цифровую панель приборов с десятью экранами, которая, несмотря на некую «футуристичность», оформлена в стиле ретро.

Концепт Renault 5 Turbo 3E смогут увидеть посетители шоу Chantilly Arts & Elegance (пройдёт в ближайшие выходные во французском городе Шантийи). Кроме того, компания привезёт шоу-кар на автосалон в Париже, который пройдёт в октябре.

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