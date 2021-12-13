Renault отреагировала на провал Zoe в Euro NCAP: без новых подушек, но с AEB в базе

Ноль звёзд рейтинга Euro NCAP — серьёзный удар по репутации Renault в целом и модели Zoe в частности. Французская компания решила принять меры и с марта следующего года внесёт систему автоматического аварийного торможения (AEB) в список базового оснащения электрического хэтчбека.

Renault Zoe выпускается с 2012 года, в 2013 году электрический субкомпактный хэтчбек попал на краш-тесты Euro NCAP, где получил максимальный 5-звёздные рейтинг по тогдашним правилам комитета. Высокая оценка за безопасность от независимой организации внесла свою лепту в популярность французского электромобиля, к настоящему моменту он разошёлся по миру тиражом более 400 тысяч экземпляров. Последнее крупное обновление Zoe перенёс в 2019 году и продолжает оставаться одним из самых востребованных электромобилей в Европе. Передать эстафету преемнику — новому электрическому хэтчбеку Renault 5 — он должен только в 2024 году, то есть на пенсию пока рано.

Успешную рыночную карьеру Renault Zoe внезапно омрачил Euro NCAP, который решил повторно взять машину на испытания по новым, более суровым правилам образца 2020 года. Новая программа оставила Zoe без звёзд — по целому ряду причин, о которых мы рассказывали в отдельном материале. Главные — это изменённая в 2019 году в рамках рестайлинга конструкция боковых подушек безопасности, приведшая к неудовлетворительному прохождению бокового удара о столб, и отсутствие современных систем активной безопасности (в частности AEB) в базовой комплектации — из-за этого Zoe полностью пропустил ездовую программу испытаний.



Немецкий журнал auto motor und sport обратился в Renault с вопросом, как же так вышло, что рейтинг безопасности машины упал до нуля, и почему были изменены (ухудшены, по версии Euro NCAP) боковые подушки безопасности.

Представители Renault ответили немецким коллегам. До 2019 года Zoe оснащался вмонтированными в спинки передних сидений боковыми подушками крупного размера, которые в раскрытом состоянии закрывают и туловище и голову седоков. Отдельные оконные подушки, что монтируются в кузов, конструкцией Zoe не предусмотрены. Верхний головной сектор предназначен преимущественно для защиты при ударе о столб, но Renault утверждает, что по имеющимся у компании данным ни один Zoe боком о столб в реальной жизни не врезался, а вот при достаточно частых боковых ударах об объект большой площади большая подушка, рассчитанная сразу на туловище и голову, не всегда разворачивается правильно. Поэтому её конструкцию оптимизировали и оставили только нижнюю часть, предназначенную для туловища. Выгода в этом грошовая — 2-3 евро с машины, поэтому подозревать компанию в желании сэкономить на производстве не стоит — не та сумма, не те объёмы.



Но желание побольше заработать так или иначе есть у любой компании, поэтому AEB с функцией распознавания пешеходов предлагалась для базовой комплектации Zoe как опция. Это действительно было ошибкой и по итогам разгрома в Euro NCAP компания решила внести AEB в базовую комплектацию Zoe, но сделать это раньше марта следующего года не получится.



Прежнюю конструкцию боковых подушек безопасности компания возвращать не будет, так как настаивает, что с точки зрения статистики и теории вероятности новая форма подушек лучше. Внедрять отдельные оконные подушки на Zoe компания тоже не будет — это слишком сложно и дорого, такие подушки должны закладываться на стадии проектирования, сейчас это экономически нецелесообразно.

Короче говоря, в 2022 году Renault Zoe станет безопаснее по части ездовой электроники, но пойдёт ли модель на «третий круг» испытаний Euro NCAP, пока неизвестно.

Между тем о доработке бюджетного электрического хэтчбека Dacia Spring, который в тестах Euro NCAP получил всего одну звезду, пока ничего неизвестно — в его конструкцию, вероятно, добавить уже нечего и для достижения лучших показателей нужно делать полностью новую машину.

