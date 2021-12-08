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Утрата доверия: Dacia Spring и Renault Zoe провалили краш-тесты Euro NCAP

08.12.2021 24 0 0

Комитет Euro NCAP провёл финальную в этом году сессию испытаний на безопасность, в которой приняли участие 11 автомобилей: BMW iX, Dacia Spring, Fiat 500e, Genesis G70 и GV70, Mercedes-Benz EQS, MG Marvel R, Nissan Qashqai, Renault Zoe, Skoda Fabia и VW Caddy. Оба представителя Renault Group оказались аутсайдерами в компании отличников и хорошистов.

 

Весной этого года, когда бюджетный электрический хэтчбек Dacia Spring китайской сборки вышел на европейский рынок, мы выпустили заметку с заголовком «Dacia Spring в продаже: дороже, чем ожидалось. Euro NCAP может всё испортить». И Euro NCAP действительно всё испортил, опубликовав под конец года удручающие результаты испытаний китайско-румынской новинки. Напомним, что Spring — это электрическая конверсия субкомпактного кроссовера Renault Kwid, разработанного в первой половине прошлого десятилетия для развивающихся стран с небогатым населением и низкими требованиями к безопасности новых машин. Kwid не раз участвовал в различных NCAP-сессиях и всегда плохо, хотя Renault пыталась доработать его конструкцию.

Dacia Spring

Для Европы бюджетную машинку, разумеется, снарядили всем, что могла вынести её платформа: в базе есть 6 подушке безопасности, ABS, ESC, ограничитель скорости и даже система автоматического аварийного торможения (AEB), распознающая только автомобили. Так вот именно благодаря AEB маленький электрический хэтчбек заслужил одну звезду итогового рейтинга, так как эта система помогает предотвратить довольно большой спектр потенциальных ДТП. А вот результаты краш-тестов по новой, усложнённой программе Euro NCAP образца 2020 года — катастрофические.

Dacia Spring

При фронтальном ударе, имитирующем выезд на встречную полосу и столкновение с другим автомобилем, на груди, коленях и бёдрах манекена-водителя зафиксирован смертельно опасный красный уровень нагрузок — после ДТП водитель, скорее всего, сразу отправится в морг. Передний пассажир, скорее всего, выживет, но может получить травмы ног (оранжевый уровень опасности). В этом же тесте выявлен высокий коричневый уровень нагрузок на голове сидевшего на заднем сиденье манекена, имитировавшего 10-летнего ребёнка. Коричневый уровень означает большую вероятность получения тяжёлых травм, которые могут оказаться несовместимыми с жизнью.

Фронтальный удар о стену выявил смертельно опасный красный уровень опасности для головы пассажира на заднем сиденье — ещё один труп. При этом на груди пассажира и груди водителя зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок — есть риск получения сильных ушибов и переломов рёбер.

Dacia Spring

В двух боковых краш-тестах на груди манекена зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок при самом ударе и красный уровень нагрузок при отскоке. Геометрия задних подголовников признана неудовлетворительной — красный уровень опасности.

До этих краш-тестов европейцы покупали Dacia Spring очень бодро: в октябре, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, в Евпрое продано 5277 экземпляров, что обеспечило Spring третье место в EV-сегменте. А на первом месте в этом сегменте разместился старожил Renault Zoe — продано 6438 шт. Второе место, к слову, у Volkswagen ID.3 (5539 шт.), который Euro NCAP протестировал в прошлом году.

Renault Zoe

Renault Zoe выпускается с 2012 года, в 2013 году модель попала на испытания Euro NCAP и заработала по тогдашней программе 5 звёзд итогового рейтинга. Последнее крупное обновление Zoe пережил в 2019 году: электрическая начинка была доработана, а вот боковые подушки безопасности зачем-то упростили — теперь они защищают только туловище, а не голову. То есть в базе у Zoe сейчас только 4 подушки, дополнительные не предлагаются даже за доплату, а современных электронных ассистентов водителя нет вообще, поэтому всю ездовую часть программы Euro NCAP французский бестселлер пропустил — тестировать просто нечего.

Renault Zoe

В краш-тестах Zoe выступил лучше, чем Spring, но проблемных мест много. При фронтальном ударе на груди водителя зафиксирован высокий коричневый уровень нагрузок, а защита левого колена переднего пассажира признана плохой (красный уровень опасности) из-за контакта с передней панелью. При боковом ударе о столб видим предсказуемый из-за редуцированных подушек красный уровень опасности для головы и красный уровень опасности для головы и туловища при отскоке. Задние подголовники плохие (красный уровень опасности) и даже передние оценены лишь на «троечку» (оранжевый уровень опасности). Защита детей хуже, чем в Dacia Spring — красный уровень опасности для головы и шеи манекена, имитирующего 10-летнего пассажира.

Эксперты Euro NCAP по итогам сессии устроили Renault разнос — мол, как же так получилось, что в 2001 году Laguna стала первым автомобилем, получившим в истории Euro NCAP пятизвёздный рейтинг, а теперь некогда лидировавшая в области безопасности компания продаёт в Европе столь отсталые машины? Официального комментария со стороны французского производителя пока не последовало. Наверняка низкий рейтинг Euro NCAP скажется на продажах Dacia Spring и Renault Zoe, но как сильно, пока непонятно — будем следить за статистикой. Между тем замена Zoe в лице нового Renault 5 ожидается только в 2024 году.

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