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  • Volkswagen ID.3 в краш-тестах Euro NCAP: выгодная масса и опасный отскок

Volkswagen ID.3 в краш-тестах Euro NCAP: выгодная масса и опасный отскок

21.10.2020 86 0 0

Немецкий хэтчбек стал первым электромобилем, прошедшим испытания по обновлённой в этом году программе Euro NCAP, с более жёсткими краш-тестами и более изощрёнными упражнениями для ездовой электроники.

 

Обновлённую программу испытаний Euro NCAP представил в мае этого года, подробно о ней мы рассказывали в отельном материале. Первым по новой методике проверили лёгкий (1175 кг) гибридный субкомпактный хэтчбек Toyota Yaris, а теперь в руки экспертов попал чуть более крупный и значительно более тяжёлый (1875 кг) электромобиль VW ID.3.

VW ID.3 после краш-теста, имитирующего выезд на встречную полосу.

Масса автомобиля во многом определяет успех прохождения краш-теста, имитирующего выезд на встречную полосу. Встречная тележка со сминаемым барьером имеет неизменную массу 1400 кг. Соответственно, чем тяжелее испытываемый автомобиль, тем больше у него шансов показать лучшую защиту водителя и пассажиров. VW ID.3 действительно выступил в этом тесте лучше, чем Yaris: пограничный оранжевый уровень нагрузок, при котором возможны серьёзные травмы, зафиксирован лишь на грудной клетке водителя (в Ярисе под угрозой вдобавок находятся бёдра и ступни).

А вот в боковых краш-тестах VW ID.3 показал себя гораздо хуже Яриса: при ударе о столб на груди водителя зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок, а при боковом ударе о деформируемый барьер эксперты зафиксировали критический изгиб тела манекена при отскоке — красный, смертельный уровень опасности! При этом если рядом едет пассажир, то его от контакта с водителем защитит центральная подушка безопасности, которой снабжён ID.3.

При оценке активной безопасности VW ID.3 эксперты Euro NCAP обратили внимание, что при движении вперёд система автоматического аварийного торможения (AEB) не всегда распознаёт пешеходов, особенно в тестах с поворотом. А при движении задним ходом AEB не видит пешеходов вовсе — на ID.3 у неё просто нет такого функционала. Зато с распознаванием автомобилей никаких проблем нет — во всех сценариях ID.3 избежал столкновения.

Итоговый рейтинг в 5 звёзд VW ID.3, на наш взгляд, заслуживает гораздо меньше, чем Toyota Yaris, ведь слабых мест у «немца» выявлено больше, но оставим это на совести экспертов — в конце концов, каждый может сделать собственные выводы на основе протоколов, доступных всем желающим на сайте Euro NCAP.

5 звёзд за безопасность, безусловно, пригодятся VW ID.3 в борьбе за потребителя после срыва графика поставок и вороха обнаруженных проблем с качеством.

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