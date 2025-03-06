Volkswagen показал предвестника своего самого дешёвого электрокара

Стартовая цена серийной новинки, в основу которой ляжет концепт ID. Every1, не превысит 20 тыс. евро. Хэтчбек выйдет на рынок в 2027 году.

Планы немецкого производителя включают в себя выпуск девяти новинок к 2027 году, из них четыре будут полностью электрическими переднеприводными моделями, в основу которых ляжет модернизированная платформа MEB. В список войдёт в том числе самый доступный ситикар, которому, по неподтверждённой информации, могут дать индекс ID.1. При этом ранее СМИ отмечали, что производитель может отказаться от нынешней системы нэйминга. В компании будущую новинку на данный момент обозначают так же, как и представленный концепт, из которого она «вырастет», – Volkswagen ID. Every1.

На фото: концепт Volkswagen ID. Every1

По габаритам шоу-кар, внешность которого, очевидно, приближена к серийной, находится между Volkswagen up! и европейским хэтчбеком Polo. Так, длина ID. Every1 составляет 3880 мм, показатель крохи – 3600 мм, у Поло – 4074 мм. Салон рассчитан на четырёх седоков, а объём багажника равен 305 литрам.

Volkswagen ID. Every1 – это пятидверный хэтчбек с обтекаемым силуэтом, расширенными колёсными арками, небольшими традиционными наружными зеркалами, выдвижными дверными ручками, небольшим спойлером на верхней части багажной двери с интегрированным стоп-сигналом, а также комплектом оригинальных 19-дюймовых колёсных дисков. Головная оптика, оформленная вместе с заглушкой и светящимся логотипом в единый элемент, оформлена в едином стиле с задними фонарями.

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В салоне концепта можно увидеть «сплюснутое» с двух сторон мультифункциональное рулевое колесо с физическими кнопками, переднюю панель с горизонтально вытянутыми дефлекторами вентиляции, узкой виртуальной приборкой и планшетом информационно-развлекательной системы, под которым расположен блок управления климатической установкой.

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Концептуальный хэтчбек, серийная версия которого займёт место электромобиля начального уровня, оснащается единственным 95-сильным электромотором, расположенным на передней оси. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 130 км/ч. В компании не рассказали о ёмкости тяговой батареи, но отметили, что максимальный запас хода у шоу-кара составляет не менее 250 км.

На фото: салон концепта Volkswagen ID. Every1 1 / 3 На фото: салон концепта Volkswagen ID. Every1 2 / 3 На фото: салон концепта Volkswagen ID. Every1 3 / 3

Серийный компактный «электрохэтч» выйдет на европейский рынок в 2027 году. Его стартовый ценник, как продолжают уверять в компании, не превысит 20 тыс. евро (эквивалентно примерно 1,93 млн рублей по текущему курсу). Отметим, на сегодняшний день, самая дешёвая «электричка» семейства – хэтчбек ID.3 – на домашнем рынке, в Германии, стоит не менее 33 330 евро (около 3,22 млн рублей).

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До того, как на рынок выйдет пятидверка начального уровня, линейку пополнит ранее анонсированный Volkswagen ID.2, который будет создан по мотивам концепта ID. 2all, представленного в марте 2023 года. Его рыночный дебют намечен на 2026 год. Ориентировочный стартовый ценник тоже известен – 25 тыс. евро (около 2,42 млн рублей).