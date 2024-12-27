Volkswagen Polo готовится отпраздновать 50-летний юбилей

Компания Volkswagen начала заранее отмечать полувековой юбилей модели Polo: премьера хэтчбека первого поколения состоялась в марте 1975 года, в том же месяце началось его производство на головном заводе в немецком Вольфсбурге. С тех пор VW Polo сменил пять поколений и разошёлся по миру тиражом более 20 млн экземпляров.

Polo перового поколения (1975-1981, здесь и далее указаны годы производства в Европе) или «половичок», как его иногда ласково называют в России, был не оригинальной моделью, а более простой и дешёвой версией трёхдверного хэтчбека Audi 50, запущенного в производство в 1974 году, последующие поколения были уже собственной разработкой компании Volkswagen.

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Игровое имя Polo было выбрано для маленького хэтчбека под стать старшему Фольксвагену Гольфу, хотя на стадии конкурсного разбора рассматривались и другие называния — например, Bonito, Mini-Golf и Pony. Уже с первого поколения у Polo появились производные модели, первой стал двухдверный седан Derby — он появился в гамме в 1977 году.

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Volkswagen Polo второго поколения (1981-1994) был, по сути, результатом глубокой модернизации предшественника, поклонникам немецкой марки он запомнился прежде всего наличием очень практичной версии с кузовом трёхдверный универсал и спортивной версии G40 с 1,3-литровым бензиновым двигателем, который благодаря диковиному спиральному компрессору выдавал 115 л.с.

VW Polo третьего поколения 1 / 5 VW Polo третьего поколения 2 / 5 VW Polo третьего поколения 3 / 5 VW Polo третьего поколения 4 / 5 VW Polo третьего поколения 5 / 5

Третье поколение Polo (1994-2001) было выполнено в стиле тогдашнего Гольфа, в гамме впервые появились версии с пятидверными кузовами седан и универсал, а также хот-хэтч с литерами GTI, в виде опции впервые предлагались подушки безопасности. Любопытно, что за свою довольно короткую жизнь «третий» Polo пережил в 1999 году масштабный рестайлинг, в результате которого получил более солидную внешность и полностью новый салон с более качественными материалами отделки.

VW Polo четвёртого поколения 1 / 5 VW Polo четвёртого поколения 2 / 5 VW Polo четвёртого поколения 3 / 5 VW Polo четвёртого поколения 4 / 5 VW Polo четвёртого поколения 5 / 5

Четвёртое поколение Polo (2001-2009) получило пухлый на вид кузов и несколько наивное выражение лица с четырьмя круглыми фарами, однако после рестайлнига 2005 года внешностью стала более взрослой и заурядной. Также после рестайлинга на базе пятидверного хэтчбека впервые была сделана кросс-версия с защитным пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова и рейлингами на крыше.

VW Polo пятого поколения 1 / 5 VW Polo пятого поколения 2 / 5 VW Polo пятого поколения 3 / 5 VW Polo пятого поколения 4 / 5 VW Polo пятого поколения 5 / 5

«Пятый» Volkswagen Polo (2009-2017) на платформе PQ25 лучше всего знаком россиянам — версии с кузовами седан и лифтбек выпускалась в Калуге, они пока ещё часто встречаются на наших дорогах. Хэтчбек пятого поколения между тем сделал блестящую карьеру в Чемпионате мира по ралли, завоевав четыре первых места в сезонах 2013, 2014, 2015 и 2016 годов как в зачёте пилотов (все четыре чемпионских титула на счету французского гонщика Себастьена Ожье), так и в зачёте производителей.

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Нынешний Polo шестого поколения на платформе MQB в строю с 2007 года, первый рестайлинг он пережил в 2021 году. Предполагалось, что примерно к 2025 году «шестой» Polo уйдёт в отставку (по крайней мере, в Европе) и уступит место электрическому преемнику, но из-за глобального замедления спроса на электромобили и кризиса в концерне Volkswagen карьера нынешнего «половичка» продлена на неопределённый срок, в 2026 году его ожидает ещё один рестайлинг, после чего он может задержаться в производстве даже после 2030 года.

Фольксвагену сейчас не до пышных празднеств, но в честь круглы даты он будет возить ранние поколения Polo по выставкам классических автомобилей и наверняка представит какую-нибудь юбилейную спецверсию модели.