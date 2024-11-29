Время тянуть время: состарившийся VW Polo ожидает второй рестайлинг в 2026 году

Нынешний хэтчбек Volkswagen Polo шестого поколения в строю с 2007 года, первый рестайлинг он пережил в 2021 году. Предполагалось, что примерно к 2025 году «шестой» Polo уйдёт в отставку (по крайней мере, в Европе) и уступит место электрическому преемнику, предвестником которого стал концепт Volkswagen ID. 2All образца 2023 года, но начавшееся в прошлом году глобальное замедление спроса на электромобили вкупе с внутренними проблемами Volkswagen из-за кризиса в IT-подразделении Cariad заставили руководство немецкого автоконцерна изменить решение.

Актуальный Volkswagen Polo для европейского рынка

Испанский журнал motor.es сообщает со ссылкой на главу отдела исследований и разработок Volkswagen Кая Грюница, что отставка Polo отменяется и что в 2026 году его ждёт очередной рестайлинг. В итоге «шестой» Polo может задержаться на конвейере до 2030 год и даже дольше — всё будет зависеть от ситуации на рынке и здоровья самого концерна Volkswagen, который сейчас вынужден резко сокращать расходы и закрывать лишние заводы в Германии и Китае.

В теории до 2030 года можно вполне было бы разработать полностью новый Polo и новую платформу для него и близких по размерам моделей, но на это, с одной стороны, у Volkswagen сейчас нет денег, с другой — нет ясности относительно того, что будет представлять собой европейский авторынок в 2030 году, а это ключевой рынок для Polo.

Актуальный Volkswagen Polo для европейского рынка

Наши постоянные читатели наверняка заметили, что новостей о закрытиях заводов и сокращениях рабочих в последнее время стало много — западный автопром находится в общем системном кризисе из-за очевидного краха электромобильной мечты и напора китайских компаний, которые разрабатывают новинки любого типа с неслыханной скоростью и чутко реагируют на потребности рынка. Америка и Европа могут, конечно, навсегда отгородиться от «китайцев» пошлинами, но это точно никак не повлияет на то, что практически все некитайские марки сейчас дружно сдают позиции на китайском рынке.

Актуальный Volkswagen Polo для европейского рынка

В крахе электромобильной мечты рано или поздно будут обвинены политики, это из-за их действий и навязывания невыполнимых планов по «озеленению» автопарка закрываются заводы, десятки тысячи человек остаются без работы, а с учётом поставщиков счёт идёт на сотни тысяч уволенный — недавно о крупных сокращениях объявили Bosch, Schaeffler и Valeo. Финальный вариант экологически норм Euro 7 оказался сильно мягче изначально запланированного под давлением объективной реальности, во много именно смягчение этих норм позволило продлить жизнь таким машинам, как «шестой» VW Polo. Если бы был принят первоначальный вариант Euro 7, Polo и большинство других бензиновых малолитражек просто исчезли бы с европейского рынка.

Актуальный Volkswagen Polo для европейского рынка

Мы внимательно следим за новостями из США и Европы и видим, что там во властных верхах уже начались колебания по поводу целесообразности углеродных штрафов для автопроизводителей и введения в 2035 году запрета на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. Как только требования властей по части экологии будут приведены в более-менее устойчивый баланс с реальностью, автоконцерны смогут снова начать строить долгосрочные планы, а пока просто тянут время и продлевают жизнь существующим «углеводородным» моделям. Напомним, что нынешний «восьмой» Volkswagen Golf может задержаться в производстве до 2035 года.