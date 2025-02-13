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  • Volkswagen раскрыл внешность преемника up! на официальных эскизах

Volkswagen раскрыл внешность преемника up! на официальных эскизах

13.02.2025 101 0 0

Концепт, получивший название ID Every 1, будет рассекречен в следующем месяце. Ожидается, что у серийной версии модели начального уровня будет имя ID.1.

Ситикар Volkswagen up! выпускался в период с 2011 по 2023 годы. В компании сразу сказали, что прямого наследника у этой крохи не будет. Однако в качестве её преемника выступит полностью «зелёная» новинка, которая займёт в иерархии бренда место модели начального уровня. Ожидается, что соответствующий серийный электрокар получит название Volkswagen ID.1, хотя периодически в СМИ появляются слухи о том, что компания откажется от нынешней схемы распределения имён моделям линейки ID.

На фото: отправленный в отставку Volkswagen e-up!

VW в начале этого месяца опубликовал тизер неназванного бюджетника, предположительно концепта пятидверки, серийная версия которой может выйти на рынок с индексом ID.1. При этом предполагается, что самый первый эскиз будущей новинки немецкий производитель показал ещё в конце 2019 года на рождественской открытке. С тех пор многое изменилось: в частности, продажи электромобилей на многих рынках оказались далеко не такими высокими, как ожидали производители. К примеру, VW пришлось несколько раз временно останавливать свои заводы, чтобы избежать затоваривания.

Тем не менее компания по-прежнему придерживается своего плана по выпуску субкомпактной «зелёной» модели. В следующем месяце Volkswagen намерен презентовать эту новинку, но пока в статусе концепта, которому дали название ID Every 1. Его внешность производитель рассекретил с помощью пары эскизов, которые были размещены на официальных страницах бренда в соцсетях.

Тизер новой бюджетной модели VW

Судя по скетчам, у пятидверки будут короткие передний и задний свесы, расширенные колёсные арки, а головную оптику оформят в виде единой широкой планки с фарами по бокам и логотипом в центре. В нижнюю часть переднего бампера интегрированы противотуманки и большой воздухозаборник. У электрокара на эскизе фонари визуально заходят на заднее стекло, а венчает багажную дверь спойлер с интегрированным стоп-сигналом. В нижней части заднего бампера по бокам можно разглядеть вертикальные светоотражатели.

Эскиз концепта Volkswagen ID Every 1

Что именно от концепта достанется серийному электрокару начального уровня, которому могут дать название ID.1, пока остаётся в тайне. Известно, что серийная версия стартовой модели Volkswagen доберётся до старосветских дилеров в 2027 году. По предварительным данным, производство новинки может быть налажено на заводе концерна в Испании. В этом случае он разделит конвейер с хэтчбеком ID.2 и его кросс-версией ID.2X, паркетником Skoda Epiq и компактным спортивным кроссовером Cupra Raval.

Будущей серийной модели начального уровня по-прежнему обещают сравнительно невысокий ценник: стартовая стоимость такого электрокара в Европе, по плану, составит примерно 20 тыс. евро, что эквивалентно примерно 1,89 млн рублей по текущему курсу. Отметим, на домашнем рынке, в Германии, сейчас самый дешёвый автомобиль марки – Polo – можно купить минимум за 19 835 евро (около 1,88 млн рублей), а самая доступная «электричка» – ID.3 – обойдётся не менее чем в 33 330 евро (около 3,15 млн рублей).

Напомним, производитель сейчас занимается разработкой кроссовера Volkswagen T-Roc следующего поколения. Согласно плану, в продажу эта новинка поступит до конца текущего года.

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