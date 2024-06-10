Volkswagen завершил разработку дизайна серийного хэтчбека ID.2

Очередная полностью «зелёная» новинка немецкого бренда появится на рынке в следующем году, несмотря на невысокий интерес к «электричкам».

У марки Volkswagen есть отдельная полностью электрическая линейка. Первенцем этого «зелёного» семейства пятидверный хэтчбек ID.3, премьера которого прошла в сентябре 2019 года, а в продажу он поступил осенью 2020-го. Позже ряд был расширен за счёт кроссовера ID.4, его купеобразной версии ID.5, а также электровэна ID. Buzz, лифтбека и универсала ID.7. На этом производитель останавливаться не планирует: одной из грядущих новинок станет компактный хэтчбек Volkswagen ID.2.

Концепт Volkswagen ID. 2all

Ранее в Сети прошёл слух о том, что немецкая компания решила отложить старт производства новой «зелёной» модели на 2026 год из-за недостаточно высокого спроса на электромобили (в прошлом году концерну VW пришлось из-за этого временно останавливать несколько своих заводов) и смягчения экологических норм Euro 7. Однако производитель ранее опроверг эту информацию, а теперь ещё раз подтвердил, что хэтчбек Volkswagen ID.2 дебютирует в конце текущего года, а на рынок выйдет в 2025-м.



Об этом британскому изданию Autocar рассказал глава отдела дизайна марки Андреас Миндт. По его словам, сейчас разработка экстерьера серийной версии хэтча уже завершена. Он отметил, что дизайн будущей новинки получился «лучше, чем у концепта»; к сожалению, подробностей об оформлении товарного варианта он не привёл, хотя ранее сообщалось, что внешность концепта близка к серийной.



Напомним, концепт электрического хэтчбека Volkswagen ID. 2all был представлен в марте 2023 года. Как Kolesa.ru отмечал ранее, шоу-кар получил классические пропорции с прямой подоконной линией, лаконичной головной оптикой и фонарями, оформленными в виде широкой полосы, проходящей через всю ширину багажной двери.



Салон концепта Volkswagen ID. 2all 1 / 3 Салон концепта Volkswagen ID. 2all 2 / 3 Салон концепта Volkswagen ID. 2all 3 / 3

Ещё в списке отличительных черт концепта есть «мускулистые» колёсные арки и большие колёса на шинах, размерность которых 225/40 R20. По габаритам Volkswagen ID. 2all близок к хэтчбеку Golf четвёртого поколения: так, длина концепта равна 4050 мм, ширина – 1812 мм, высота – 1530 мм, а расстояние между осями составляет 2600 мм. Объём багажника составляет 490 литров, а при сложенном втором ряде он вырастает до 1330 литров.



Концепт Volkswagen ID. GTI

Андреас Миндт также отметил, что у Volkswagen ID.2 будет версия GTI, в основу которой ляжет ещё один шоу-кар – ID. GTI. Этот концептуальный хот-хэтч был представлен в начале прошлой осени. Глава отдела дизайна VW отметил, что товарный вариант этого электрокара дебютирует в 2026 году.



Официальной информации о технике серийного Volkswagen ID.2 пока нет. Напомним, концепт Volkswagen ID. 2all базируется на модульной платформе MEB Entry. Хэтчбек оснастили единственным 226-сильным электромотором, расположенным на передней оси. На разгон с места до «сотни» шоу-кару нужно менее семи секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Запас хода на одной зарядке составляет около 450 км (при расчёте по циклу WLTP).



В компании ещё раз подтвердили, что стартовая стоимость серийного хэтчбека ID.2 не будет превышать 25 000 евро (эквивалентно примерно 2,39 млн рублей по текущему курсу). В конкуренты на европейском рынке ему прочат Peugeot e-208 и Opel Corsa-e.