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  • Volkswagen решил отложить старт производства ID.2 из-за смягчения норм Euro 7

Volkswagen решил отложить старт производства ID.2 из-за смягчения норм Euro 7

05.01.2024 40 0 0

Немецкий производитель решил начать массовый выпуск доступного по цене «зелёного» хэтчбека на год позже, чем планировалось изначально.

Volkswagen продолжает вкладываться в развитие своего полностью «зелёного» семейства ID, его первенцем стал компактный пятидверный хэтчбек ID.3, дебютировавший в сентябре 2019 года (в продажу он поступил осенью 2020-го). Затем глобальную линейку пополнили кроссовер ID.4, его купеобразная версия ID.5, а также электровэн ID. Buzz и лифтбек ID.7. В дальнейшем семейство будет расширено в том числе за счёт компактного хэтчбека Volkswagen ID.2.

Концепт Volkswagen ID. 2all

Ранее сообщалось, что производство нового небольшого «электрохэтча» VW будет налажено в 2025 году. Однако теперь немецкое издание Auto Motor und Sport сообщает о том, что дату начала массового выпуска пятидверки было решено перенести на 2026 год. Не исключено, что на этот шаг германского производителя толкнул не соответствующий ожиданиям концерна спрос на электромобили марки. Напомним, в прошлом году концерну пришлось временно останавливать несколько своих заводов, выпускающих электрокары.

При этом источники издания утверждают, что решение отложить примерно на год запуск Volkswagen ID.2 в серию связано со смягчением экологических норм Euro 7. Предполагается, что это на законном основании продлит срок жизни автомобилям с двигателями внутреннего сгорания в Европе (в этом конкретном случае речь идёт, вероятно, о Golf): их можно будет как выпускать, так и продавать дольше.

Сообщается, что ЕС пришлось уступить давлению со стороны нескольких стран-производителей автомобилей, в итоге в конце прошлого года запланированные эконормы Euro 7 были смягчены. Причём теперь новый стандарт по выбросам выхлопных газов автомобилей практически идентичен актуальному Euro 6. В качестве компромисса было оставлено ужесточение правил в отношении загрязняющих веществ в выхлопных газах автобусов и грузовых автомобилей, ещё планируется ужесточить стандарты содержания вредных частиц в тормозах и шинах для легковых машин.

Салон концепта Volkswagen ID. 2all

По данным немецкого издания, Volkswagen покажет серийную версию электрокара, созданного на базе концепта ID.2 all, дебютировавшего в марте прошлого года, в 2025-м. Немногим позже, но в том же году, вероятно, начнётся мелкосерийное производство новинки, но полномасштабная сборка будет смещена на следующий год. Не исключено, что на тот же срок передвинется запуск кросс-версии, прототипом которой стал анонсированный шоу-кар ID.2 all SUV (пока производитель опубликовал только эскиз).

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В основе концепта Volkswagen ID. 2all находится упрощённая версия платформы – MEB Entry. Его снабдили единственным 226-сильным электромотором, расположенным на передней оси. Этой пятидверке на разгон с места до «сотни» требуется менее семи секунд, а её максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Ёмкость тяговой батареи не раскрывается, но известно, что дальнобойность на одной зарядке у этого хэтчбека составляет около 450 км (при расчёте по циклу WLTP).

Ранее сообщалось, что стартовая стоимость товарной версии хэтчбека, созданного по мотивам шоу-кара ID.2 all, должна быть в пределах 25 000 евро.

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