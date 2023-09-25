Экологические нормы Euro 7: поиск компромисса продолжается, а сроки сильно поджимают

На дворе конец сентября 2023 года, до вступления в силу норм Euro 7 осталось менее двух лет, а они до сих пор не утверждены, что ставит автопроизводителей, работающих на европейском рынке, в очень сложное, если не сказать безвыходное, положение.

Euro 7 — последняя и самая сложная фаза по ограничению вредных выбросов двигателей внутреннего сгорания в Евросоюзе, норм Euro 8 не будет, потому что в 2035 году власти Евросоюза намерены вообще запретить продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. Жизнь ДВС после 2035 года в теории может продлить синтетическое топливо, его сейчас очень активно лоббирует Германия, но конкретных результатов эта лоббистская деятельность пока не дала, да и времени до 2035 года ещё много.

С нормами Euro 7 ситуация куда более острая: для легковых и лёгких коммерческих автомобилей они должны вступить в силу в июле 2025 года, для грузовиков и автобусов — в июле 2027 года. Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) и вышедшая из неё корпорация Stellantis яростно критикуют нормы Euro 7 как бессмысленные и даже вредные — мол, затраты на их выполнение будут космическими и не окупят себя на достаточно короткой дистанции до 2035 года, цены на «углеводородные» модели резко вырастут, а это удар по свободе передвижения — одной из главных европейских ценностей. Бюджеты у автоконцернов не резиновые: расходы на выполнение норм Euro 7 означают либо сокращение расходов на разработку электромобилей, либо досрочный отказ от моделей с ДВС. Skoda, например, уже пригрозила снять с производства наиболее доступные модели Fabia, Scala и Kamiq, если нормы Euro 7 не будут смягчены.

Текущая редакция норм Euro 7, представленная Еврокомиссией в ноябре прошлого года, требует от новых автомобилей сохранения заявленных экологических характеристик на протяжении 10 лет или 200 000 км пробега, при этом значительно ужесточаются требования к тестированию: увеличились разброс температур (от -10 до +45 °C), скорость, перепад высот и т.д. Более подробно о текущей редакции Euro 7 мы рассказывали в отдельной заметке, ознакомиться с самим проектом документа можно на сайте Еврокомиссии.

Окончательная редакция Euro 7 должна быть принята в этом году, времени на согласования остаётся мало. На днях, как сообщает Automotive News Europe, ведущие страны-члены ЕС согласовали предложенный Испанией более мягкий вариант Euro 7: он подразумевает сохранение исходных требований к выбросам СО 2 , но снижает требования в выбросам окислов азота, твёрдым частицам и продуктам износа тормозов и шин. То есть предлагается слегка прикрыть глаза на действительно вредные вещества, но стоять насмерть с борьбе с углекислым газом, пагубное влияние которого на климат до сих пор научно не доказано, но принято за аксиому на уровне законодательства.

Неизвестно, будет ли принят смягчённый вариант Euro 7, бюрократическая машина ЕС его пока не переварила. Не исключено, что чиновники решат настаивать на своём, то есть никаких смягчений и точка. Это в свою очередь вызовет очередной накал страстей: автоконцернам, возможно, придётся перейти от угроз к действиям — закрыть парочку заводов и уволить несколько тысяч рабочих, чтобы показать, к чему ведёт безрассудная экологическая политика Евросоюза. В общем, продолжаем наблюдать.

