Volkswagen ID. GTI: хот-хэтч со спортивной внешностью и передним приводом

Немецкая компания продолжает развивать свою «зелёную» линейку: очередной новинкой должен стать компактный пятидверный хэтчбек, в основу которого ляжет концепт Volkswagen ID. 2all, представленный в марте текущего года. Имя будущей модели производитель пока держит в секрете; по слухам, она может получить название ID. Golf. Известно, что у пятидверки будет «заряженная» версия, у которой будет прибавка GTI к названию.

На фото: концепт Volkswagen ID. GTI

Пока что будущий хот-хэтч дебютировал на выставке IAA в Мюнхене в статусе концепта под названием Volkswagen ID. GTI. «Горячую» прибавку GTX, которую в частности уже получили кроссоверы ID.4 и ID.5, немцы решили оставить полноприводным версиям с двухмоторными силовыми установками (по одному на каждой оси). Напомним, такие модификации в дальнейшем появятся у первенца семейства – хэтчбека ID.3 и минивэна ID. Buzz. В свою очередь прибавку GTI получат «заряженные» версии ID-семейства с передним приводом.



Подробностей о «начинке» Volkswagen ID. GTI пока немного. Известно, что в основу хот-хэтча ляжет упрощённая платформа MEB Entry с задней полузависимой подвеской; электромотор будет один, и его расположат на передней оси. Пока в компании не рассказали о его характеристиках, но предполагается, что его отдача составит не меньше 250 л.с., обещанных стандартному хэтчбеку, созданному на базе ID. 2all. Кроме того, ожидается, что на разгон с места до «сотни» у новой «горячей» пятидверки уйдёт не более семи секунд.



Вариант новинки с прибавкой GTI получит электронноуправляемый дифференциал и различные дополнительные режимы ездовой электроники. Ещё у электрокара будет звуковое сопровождение, имитирующее работу традиционного двигателя внутреннего сгорания.



В Volkswagen снабдили концепт ID. GTI спортивным обвесом, включая накладки на арках. Переднюю часть украсили массивным воздухозаборником с рисунком в виде крупных сот и с красными декоративными элементами. Ещё у хот-хэтча имеется красная линия с указанием на модификацию, расположенная на кромке заглушки и под фарами. Корму оснастили визуально большим спойлером на верхней части багажной двери, а нижняя часть заднего бампера получила крупный диффузор. Концепт поставили на 20-дюймовые оригинальные «катки», обутые в низкопрофильную резину.



Салон прототипа будущей новинки в компании пока показали только на скетчах. Сообщается, что ткань, которая используется для обивки сидений, получила название Jack-e, что является отсылкой к клетчатому материалу Jacky, применяемому в Mk6 GTI. В свою очередь рулевое колесо отсылает к первому Golf GTI 1976 года. Мячик для гольфа нашёл отражение в оформлении шайбы для выбора ездового режима. Виртуальная приборка имеет диагональ 10,9 дюйма, а у центрального горизонтального тачскрина – 12,9 дюйма.



Серийный компактный хэтчбек на основе концепта Volkswagen ID. 2all будет представлен в 2025 году. Хот-хэтч с прибавкой GTI дебютирует в 2026-м, а до дилеров доберётся в 2027-м. Ранее в компании пообещали, что стартовая цена базовой пятидверки не превысит 25 тыс. евро.

