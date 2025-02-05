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Volkswagen анонсировал новый бюджетник и ещё несколько премьер для Европы

05.02.2025 62 0 0

Выпуск новых моделей Volkswagen, адресованных в основном Старому Свету, наладят на головном предприятии марки в Вольфсбурге. Все анонсированные сегодня премьеры будут электрокарами.

Концерн Volkswagen хоть и испытывает трудности, однако его дела не так плачевны, как у Nissan. И пусть интерес к «электричкам» немецкой марки не столь высок, как бы хотелось руководству, но от «зеленого» будущего компания не отказывается: сегодня она анонсировала сразу несколько новых электрокаров под брендом VW, производство которых наладят на головном заводе в Вольфсбурге. То есть основным ареалом обитания для них станет, собственно, Европа.

Тизер нового концептуального электрокара Volkswagen. В 2027 году шоу-кар перевоплотится в серийную модель со стартовой ценой примерно 20 000 евро
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Тизер нового концептуального электрокара Volkswagen. В 2027 году шоу-кар перевоплотится в серийную модель со стартовой ценой примерно 20 000 евро
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Уже в начале марта немцы представят концепт, который впоследствии перевоплотится в компактную модель «начального уровня» со стартовой ценой примерно 20 000 евро (около 2 млн рублей по текущему курсу). Этот шоу-кар показали на тизере. Имя новинки пока не объявлено, но если осветлить изображение, то можно разглядеть надпись «one» — не исключено, что товарный электромобиль поступит в продажу под названием Volkswagen ID.1. Правда, товарную версию еще придется подождать – на конвейер она встанет лишь в 2027 году. Известно, что в основу «бюджетника» ляжет усовершенствованная версия платформы MEB. И это пока все официальные подробности.

Концепт Volkswagen ID.2all образца 2023 года
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Концепт Volkswagen ID.2all образца 2023 года
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Концепт Volkswagen ID.2all образца 2023 года
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Концепт Volkswagen ID.2all образца 2023 года
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До появления гипотетического ID.1 самым дешевым электрокаром Volkswagen в Европе будет другой компакт: в 2026-м до дилеров доберется хэтчбек, созданный по мотивам концепта VW ID.2all, который дебютировал почти два года назад. Увы, изображений серийной пятидверки пока нет, характеристики тоже не раскрыты. В компании лишь сообщили, что она тоже будет базироваться на модернизированной «тележке» MEB, и что цена базовой версии составит менее 25 000 евро (2,6 млн рублей). Для сравнения, за электрохэтч Volkswagen ID.3 в Германии, например, сейчас просят минимум 33 330 евро (3,4 млн рублей).

В планах есть и более престижные модели. Так, в Вольфсбурге «пропишется» электрический преемник Volkswagen Golf на платформе SSP, тогда как производство нынешнего Гольфа с ДВС перенесут в Мексику. Кроме того, головной немецкий завод будет выпускать электрическую версию кроссовера Volkswagen T-Roc. Других подробностей о наследнике Гольфа и паркетнике пока нет.

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