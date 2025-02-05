Слухи: Nissan отказался от унизительного слияния с компанией Honda

По данным инсайдеров, переговоры между компаниями Nissan и Honda о возможном слиянии зашли в тупик после того, как Honda предложила Ниссану стать его дочерней компанией. Руководству Nissan такое предложение категорически не понравилось, так как оно рассчитывало на союз равных, а не на поглощение.

Сделка по слиянию Nissan Motor, Honda Motor и Mitsubishi Motors, о начале подготовки которой было официально объявлено 23 декабря прошлого года, де-факто развалилась — об этом сегодня со ссылкой на осведомлённые источники сообщили Nikkei Asia и The Wall Street Journal. О том, что потенциальный союз трещит по швам, мы рассказывали две недели назад, когда стало известно, что Mitsubishi потеряла интерес к сделке и даже в своём довольно слабом положении предпочитает остаться независимой компанией.

Ниссану слияние нужно как воздух, потому что он находится в тяжелейшем кризисе и ему для спасения нужна мощная финансовая инъекция, цена которой — утрата независимости. Напомним, что до проекта слияния готовился альянс Nissan, Honda и Mitsubishi, но формат альянса уже не позволяет Ниссану остаться на плаву. Тем не менее руководство Nissan рассчитывало на более-менее равный союз с Хондой, несмотря на то, что Honda сейчас гораздо более здоровая и уверенно смотрящая в будущее компания по сравнению с Ниссаном.

Мотивы Хонды в сделке с Ниссаном изначально были довольно туманными, то есть неясно, зачем эта сделка Хонде вообще нужна хоть в каком виде. По слухам, на Хонду сильно надавило правительство Японии, желающее за чужой счёт спасти Nissan от потенциального банкротства и сохранить сотни тысяч рабочих мест. В свою очередь Хонда, увидев и поняв, какой тяжёлый груз ей хотят повесить на шею, стала выставлять Ниссану неприемлемые условия для слияния. Сначала, если верить инсайдерам, Honda предложила Ниссану выкупить все акции, находящиеся во владении Renault Group, на что у Ниссана просто нет денег, а затем предложила Ниссану фактическое поглощение вместо слияния — мол, становитесь просто нашей дочерней компанией, да и дело с концом. Для руководства Nissan такой формат означает полную утрату власти, пойти на такое оно, разумеется, никак не может.

Акции Nissan на новостях о срыве сделки с Хондой резко подешевели, из-за чего Токийская фондовая биржа даже приостановила торги. Акции Хонды, наоборот, резко пошли вверх, что вполне логично. Сами компании слухи пока никак не комментируют, но и, что важно, не опровергают. Nissan выпустил короткое объявление, в котором говорится, что распространённая СМИ информация о срыве сделки с Хондой не была санкционирована самой компанией, официальное заявление по поводу переговоров и принятых решениях будет обнародовано в середине февраля. В общем, ждём.

Добавим, что альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, перезапущенный летом 2023 года, сегодня существует по большей части формально и не является эффективной бизнес-структурой. Руководство Renault Group сегодня мало заботит судьба Ниссана, оно готово отпустить старого давнего партнёра на все четыре стороны, то есть никак не препятствует тому, чтобы он заключил союз с Хондой или любой другой компанией.

