Дело рук самих утопающих: сделка по слиянию Nissan, Honda и Mitsubishi разваливается

Судьбоносное объединение трёх японских компаний в одну может не состояться, так как Nissan финансово не вытягивает столь масштабную сделку, а компаниям Honda и Mitsubishi она вообще по большому счёту не нужна.

Мы продолжаем следить за эпопеей по спасению компании Nissan, которая сейчас переживает кризис и находится в аварийном режиме управления. Спасением для Ниссана должно стать слияние с компаниями Honda и Mitsubishi, о начале подготовки которого было официально объявлено в декабре 2024 года. До проекта слияния готовился альянс Nissan, Honda и Mitsubishi, но формат альянса не позволит Ниссану остаться на плаву, ему нужна очень мощная финансовая инъекция, цена которой — утрата независимости.

Известие о грядущем слиянии Nissan, Honda и Mitsubishi было встречено экспертным сообществом с большим скепсисом, потому что никому непонятно, зачем Хонде нужно брать на буксир тонущий Nissan и зависящую от него компанию Mitsubishi (Nissan сейчас является главным акционером Mitsubishi Motors). Неофициальные источники, в том числе опальный Карлос Гон, бывший гендиректор и главный архитектора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, утверждают, что японское правительством буквально заставляет Хонду поглотить Nissan, в противном случае последний обанкротится, чем сильно подорвёт японскую экономику.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi был перезапущен летом 2023 года и сегодня существует по большей части формально: Renault и Nissan давно охладели друг к другу и совершенно не горят желанием заниматься проблемами друг друга. Слияние Nissan, Honda и Mitsubishi затевалось без учёта интересов Renault, французам судьба Ниссана сегодня, откровенно говоря, до лампочки, но во владении Renault, по данным Bloomberg, по-прежнему находятся 35,7% акций Ниссана. Так вот, на прошлой неделе от инсайдеров стало известно, что Honda требует от Ниссана выкупить у Renault эти 35,7% акций перед началом слияния, чтобы новая объединённая компания не оказалась под иностранным влиянием. Речь идёт о сумме порядка 3,6 млрд долларов, позволить себе такую крупную покупку Nissan сейчас не в состоянии, в связи с чем слияние с Хондой подвисло.

Сегодня Reuters со ссылкой на других инсайдеров сообщил, что Mitsubishi Motors, оказывается, совсем не горит желанием сливаться с Ниссаном и Хондой, а хочет остаться независимой компанией. Собственно, в декабре, когда Nissan, Honda и Mitsubishi подписывали меморандум о намерении объединиться и создать новую компанию холдингового типа, руководство Mitsubishi подчёркивало, что пока не приняло окончательного решения о слиянии и объявит об этом решении в конце января, то есть вот-вот. Если верить инсайдерам, решение будет отрицательным, и тогда Nissan останется наедине с Хондой и её невыполнимым требованием по выкупу акций у Renault. В общем, пока сделка не клеится, мы будет следить за развитием событий.

