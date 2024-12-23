Nissan, Honda и Mitsubishi официально начали подготовку к слиянию: долго и без гарантий

О том, что Nissan и Honda могут объединиться в одну компанию, мы рассказывали на прошлой неделе. Mitsubishi в этом потенциальном союзе выступает в роли сателлита компании Nissan, но всё-таки формально это пока независимая компания, руководство Mitsubishi обещает к концу января определиться, нужно ей объединяться с Nissan и Honda или нет. Скорее всего, ответ будет положительным, а сегодня Nissan, Honda и Mitsubishi всего лишь подписали очередной меморандум о взаимопонимании, то есть документ, который, по сути, никого ни к чему не обязывает.

Напомним, что в марте этого года Nissan и Honda объявили о намерении заключить альянс (речи о слиянии тогда не шло), в июле о желании присоединиться к этому альянсу официально объявила компания Mitsubishi. В начале ноября на фоне стремительного ухудшения финансовой отчётности компания Nissan объявила о переходе в аварийный режим управления. Ключевыми мерами по выходу из кризиса были названы сокращение примерно 20% производственных мощностей, увольнение 9000 рабочих по всему миру и продажа части акций компании Mitsubishi. Позже в ноябре выяснилось, что антикризисные меры всего лишь позволят компании Nissan продержаться 12-14 месяцев, а для реального спасения ей нужен новый «якорный» инвестор, и уже тогда инсайдеры говорили, что Honda, скорее всего, и станет таким инвестором.

Гендиректор Nissan Motor Макото Уcида (слева), гендиректор Honda Motor Тошихиро Мибе (в центре) и гендиректор Mitsubishi Motors Такао Като (справа).

Сегодня объявлено, что если переговоры о слиянии Nissan и Honda пройдут успешно, то на выходе к августу 2026 года может появиться новая компания холдингового типа. Конкретные финансовые и юридические параметры сделки ещё только предстоит определить, дедлайн по согласованию — лето 2025 года, дальше примерно год понадобится на техническую реализацию слияния.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi — не помеха для слияния Nissan и Honda, этот альянс был перезапущен летом прошлого года и сегодня существует по большей части формально: Renault и Nissan давно охладели друг к другу и совершенно не горят желанием заниматься проблемами друг друга, то есть Renault, скорее всего, с радостью отпустит Nissan в другую «семью».

В пику официальному объявлению о грядущем слиянии Nissan и Honda с критикой этого слияния публично выступил скандально известный Гарлос Гон, главный архитектор альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, ныне скрывающийся от японского правосудия в Ливане. По его данным, японское правительство буквально вынудило компанию Honda взять на поруки тонущий Nissan, реальных бизнес-интересов у Хонды в этом слиянии нет.

Действительно, Nissan и Honda производят близкие по своим потребительским характеристикам машины, экономическая эффективность слияния этих компаний вызывает большие сомнения, особенно в долгосрочной перспективе. Экономия средств благодаря общим закупкам, общим платформам, общему административному аппарату и прочему общему, как мы видим на примере скатившихся в кризис концерна Volkswagen и корпорации Stellantis — это решение даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня, то есть оно не позволяет справиться с современными вызовами.

Опыт других автогигантов западного типа показывает, что долгосрочное планирование сегодня тоже не даёт нужных результатов, поскольку турбулентность на рынке стала нормой и непонятно, на что рассчитывать хотя бы к концу десятилетия, не говоря уже о более далёких сроках. В свою очередь китайские компании сегодня очень быстро перестраиваются и оперативно реагируют на текущие запросы рынка, а Nissan и Honda так, к сожалению, так не умеют — непонятно, что они могут друг другу дать в плане опыта. У Nissan и Honda, кроме того, разные корпоративные культуры, эта разница вызовет значительные трения и трудности при слиянии.

