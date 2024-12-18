Nissan не смог продаться тайваньской компании Foxconn и готовится к слиянию с Honda

Терпящая бедствие компания Nissan готова утратить независимость, чтобы остаться на плаву в быстро меняющимся мире. По данным инсайдеров, вместо альянса Nissan и Honda теперь готовят слияние, поскольку других желающих взять Nissan на буксир нет.

Nissan и Honda объявили о намерении заключить альянс в марте этого года, в июле о желании присоединиться к этому альянсу официально объявила компания Mitsubishi. В августе многие СМИ поспешно сообщили о том, что альянс официально оформлен, однако на самом деле августовская резолюция — это всего лишь уточнённый меморандум о взаимопонимании, то есть ни к чему не обязывающий документ.

В начале ноября на фоне стремительного ухудшения финансовой отчётности компания Nissan объявила о переходе в аварийный режим управления. Ключевыми мерами по выходу из кризиса были названы сокращение примерно 20% производственных мощностей, увольнение 9000 рабочих по всему миру и продажа части акций компании Mitsubishi, которая сейчас, по сути, находится под контролем Ниссана. Позже в ноябре выяснилось, что антикризисные меры всего лишь позволят компании Nissan продержаться 12-14 месяцев, а для реального спасения ей нужен новый «якорный» инвестор, и уже тогда инсайдеры говорили, что Honda, скорее всего, и станет таким инвестором.

Новую порцию слухов вокруг компании Nissan сегодня опубликовал деловой ресурс Nikkei Asia: в репортаже сообщается, что руководство Nissan предлагало купить контрольный пакет акций тайваньскому IT-гиганту Foxconn, но тот отказался. Foxconn, напомним, является одним из крупнейших в мире OEM-производителей электроники, но сейчас диверсифицирует бизнес и активно развивает своё автомобильное подразделение Foxtron.

После отказа Foxtron последней реальной надеждой Ниссана на спасение осталась Honda. Сейчас, если верить инсайдерам, идёт подготовка к переговорам о слиянии Nissan и Honda, официально об этом может быть объявлено уже на следующей неделе. Конкретный формат слияния пока, разумеется, не определён, но в итоге может оказаться прав бывший гендиректор Nissan Карлос Гон, который недавно из своего убежища в Ливане, где он скрывается от японского правосудия, заявил, что Honda просто поглотит Nissan.

На самом деле с поглощением всё не так просто: у компаний Honda и Nissan разные корпоративные культуры, административный аппарат Хонды будет сопротивляться «чужакам», даже если те будут находиться у них в подчинении, а это значит, что быстрая и эффективная совместная работа вряд ли получится. На переваривание Хондой такой крупной добычи, как Ниссан, могут уйти годы, а время в современном автобизнесе — самый дефицитный ресурс: молодые китайские конкуренты стремительно набирают силу и отнимают рынки у традиционных неповоротливых корпораций. В общем, не факт, что слияние Nissan и Honda состоится, альянс тоже пока под вопросом.

Добавим, что многострадальный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, перезапущенный летом прошлого года, сегодня существует по большей части формально: Renault и Nissan давно охладели друг к другу и совершенно не горят желанием заниматься проблемами друг друга. В соглашении по перезапуску альянса предусмотрено снижение доли Renault в компании Nissan с 43,4% до 15%, высвобожденные акции Nissan как раз и пытается пристроить новому, финансово обеспеченному партнёру.

