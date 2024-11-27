До краха Nissan осталось 12-14 месяцев, компании срочно нужен «якорный» инвестор

Дела в компании Nissan, если верить инсайдерам, обстоят хуже, чем казалось в начале месяца, когда гендиректор Макото Уcида объявил о масштабных сокращениях и обрезании собственной зарплаты. Теперь выяснилось, что для выхода из кризиса Нисанну недостаточно «порезать косты», нужны значительные финансовые вливания извне.

Ранее в этом месяце компания Nissan объявила о переходе в аварийный режим управления на фоне резкого снижения прибыли, падения продаж в Китае и плохих перспектив в США. Ключевыми мерами по выходу из кризиса были названы сокращение примерно 20% производственных мощностей, увольнение 9000 рабочих по всему миру и продажа части акций компании Mitsubishi, которая сейчас, по сути, находится под контролем Ниссана.

Газета Financial Times со ссылкой на инсайдеров сообщила, что названные антикризисные меры позволят лишь продолжить агонию Ниссана на 12-14 месяцев, а для реального выхода из кризиса японской компании нужен новый мощный инвестор — предполагается, что он купит акции Ниссана, которые больше не нужны Renault Group, и насытит Nissan живительной ликвидностью.

Напомним, что многострадальный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, перезапущенный летом прошлого года, сегодня существует по большей части формально: Renault и Nissan давно охладели друг к другу и совершенно не горят желанием заниматься проблемами друг друга. В соглашении по перезапуску альянса предусмотрено снижение доли Renault в компании Nissan с 43,4% до 15%.

У Renault теперь есть гигантское моторное СП с китайском холдингом Geely, именуемое Horse Powertrain. Nissan и Mitsubishi в свою очередь хотят сформировать новый альянс с компанией Honda — о начале подготовки этого альянса было объявлено ещё в марте этого года, но пока никаких реальных соглашений нет, только намерения. Казалось бы, при наблюдаемых сегодня довольно драматичных изменениях на мировом авторынке альянс нужно заключать как можно скорее и начинать работать в режиме 24/7, но будущие партнёры уже полгода только раскачиваются.

Оказывается, дело в том, что Honda может не просто сформировать альянс с Ниссаном, а стать тем самым «якорным» инвестором, который спасёт Nissan от краха. Сделки такого рода действительно готовятся долго. Впрочем, на Хонде свет клином не сошёлся, Nissan также рассматривает в роли потенциальных инвесторов какую-нибудь крупную банковскую или страховую группу. Времени для выбора и манёвров однако осталось немного — хочется верить, что руководство Nissan распорядится им грамотно.

