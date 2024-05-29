Volkswagen пообещал представить маленький электромобиль за 20 000 евро в 2027 году

К тому времени европейский рынок, скорее всего, уже будет наполнен альтернативными предложениями от конкурентов, в том числе китайских.

Бюджетный электромобиль Volkswagen — это проект-долгострой, который германский автоконцерн впервые анонсировал в декабре 2019 года в виде рождественской открытки. Впоследствии этот проект разделился на два направления. Первое — это семейство субкомпактных электромобилей Electric Urban Car Family со стартовым ценником чуть менее 25 000 евро, в него войдут хэтчбек Volkswagen ID.2 на упрощённой версии платформы MEB, кроссовер на его основе и родственные кроссоверы Cupra Raval и Skoda Epiq. Эти четыре модели будут производиться на модернизированном под выпуск «электричек» заводе Seat в Мартореле (Испания) и выйдут на рынок в 2025-2026 годах.

Второе направление — это, собственно, самый дешёвый электромобиль Volkswagen с заветным ценником в 20 000 евро, который станет заменой недавно снятому с производства бензиновому хэтчбеку Volkswagen up! Новинка, вероятно, получит индекс ID.1, для её разработки и производства Volkswagen пытался объединить усилия с Renault, чтобы вместе вышло дешевле, но сделка в итоге не состоялась, теперь Volkswagen будет разрабатывать младший электромобиль самостоятельно, отсюда такая поздняя дата премьеры — 2027 год.

Место производства электромобиля за 20 000 евро пока не выбрано — возможно, это будет один из заводов Skoda в Чехии и тогда логично было бы ожидать аналогичную модель под маркой Skoda. Volkswagen ID.1 (пока будем называть его так), вероятно, разделит платформу с Volkswagen ID.2 сотоварищи, но будет компактнее и проще по части оснащения. О дизайне и технических характеристиках пока ничего неизвестно, опубликованный вчера единственный тизер профиля (заглавная картинка) ещё менее информативный, чем рождественская открытка образца 2019 года.

Добавим, что марка Citroen, входящая в состав корпорации Stellantis, уже предлагает в Европе электрический кросс-хэтчбек e-C3 польской сборки за 23 300 евро и обещает в 2025 году ещё более доступную версию за 19 990 евро. Недавно обновлённый электрический кросс-хэтчбек Dacia Spring китайской сборки стоит от 16 900 евро. Электрический Renault Twingo нового поколения, который мог породниться с Volkswagen ID.1, выйдет на рынок в 2026 году со стартовым ценником менее 20 000 евро.

Грозным соперником для Volkswagen ID.1 будет также электрический хэтчбек BYD Seagull, который выйдет на европейский рынок в следующем году. Компания BYD, кроме того, строит собственный завод в Венгрии — по последним данным, он должен заработать во второй половине 2025 года, но пока не объявлено, какие именно модели здесь будут производиться, известно лишь, что BYD будет продвигать в Европе небольшие и доступные электромобили.

Наконец, уже в этом году Stellantis локализует в Польше производство китайского электрического хэтчбека Leapmotor T03, у которого тоже будет весьма агрессивный ценник — то есть, вероятно, до 20 000 евро в базовой комплектации.

В общем, Volkswagen рискует опоздать к разделу младшего сегмента электромобилей европейского авторынка, тем более что его ёмкость пока не кажется безразмерной. Начавшееся в прошлом году глобальное замедление спроса на электромобили говорит о том, что люди не готовы в массовом порядке пересаживаться с «углеводородных» машин на электрические и дело здесь не только в дороговизне последних, но и в ряде сопутствующих неудобств: например, в хроническом отставании развития зарядной инфраструктуры от фактических продаж электромобилей даже в развитой Европе.

