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Cupra Raval: официальное имя и свежие фото нового кроссовера

12.05.2023 103 1 0

У «зелёной» новинки испанской марки будет пара «близнецов», выпущенных под брендами Volkswagen и Skoda. Модель отправят в серию в 2025 году.

Cupra отделилась от материнской компании Seat в начале 2018 года, до этого соответствующую прибавку к названию получали «заряженные» версии Сеатов. Модельный ряд бренда на сегодняшний день насчитывает несколько автомобилей, к примеру, в конце прошлого месяца дебютировал серийный кроссовер Tavascan. А в дальнейшем линейку пополнит ещё одна новинка, причём тоже в сегменте SUV.

На фото: прототип Cupra Raval

Компания обнародовала имя будущего серийного паркетника – Cupra Raval. Оно связано с названием одного из кварталов Барселоны. Напомним, кроссовер будет создан по мотивам спортивного шоу-кара под названием UrbanRebel, который был представлен на автосалоне в Мюнхене осенью 2021 года. Близкий к серийному воплощению прототип с тем же наименованием появился летом 2022-го.

Cupra Raval в иерархии бренда займёт место электромобиля начального уровня. Известно, что у него будет пара «близнецов», выпущенных под брендами Volkswagen и Skoda (все перечисленные марки, включая материнскую Seat, входят в состав концерна VW). Трио новинок придёт на смену электрическим «крохам» Volkswagen E-Up, Skoda Citigo-e iV и Seat Mii Electric.

Ранее сообщалось, что цена электрокаров начального уровня от Volkswagen и Skoda будет варьироваться в диапазоне от 20 до 25 тыс. евро. При этом в Cupra подчеркнули, что испанский спортивный бренд позиционируется как более премиальный, так что стоит ожидать прибавку к ценнику. Предполагается, что стоимость Raval будет стартовать с отметки примерно 28,7 тыс. евро.

На фото: салон прототипа Cupra Raval

Известно, что в основу новинки Cupra ляжет фольксвагеновская модульная платформа MEB+. Напомним, у прототипа UrbanRebel расстояние между осями составляет 2600 мм, этот показатель находится примерно посередине между колёсными базами ID.3 и e-Up. Предполагается, что такой маленький электрический кроссовер с пятиместным салоном привлечёт жителей европейских городов с их узкими улочками и налаженной инфраструктурой для «зелёного» транспорта.

Официальной информации о технике серийного Cupra Raval пока нет. Прототип UrbanRebel оснастили единственным электромотором мощностью 226 л.с. Информации о ёмкости тягового аккумулятора нет, максимальный запас хода на одной зарядке у шоу-кара равен 440 км. На разгон с места до «сотни» ему нужно 6,9 секунды.

Производство серийного паркетника Cupra Raval, а также его ближайших «родственников» будет налажено на мощностях предприятия, которое располагается в Мартореле (Испания). Выпуск новинки стартует в 2025 году, не исключено, что в продаже на европейском рынке она появится в 2026-м.

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1 комментарий
12.05.2023 14:29
Shell Co

Это же Корвет паркетник ХД

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