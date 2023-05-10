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Skoda готовит новый маленький кроссовер: первое изображение

10.05.2023 115 1 0

Предполагается, что новинка придёт на смену сразу двум моделям чешской марки – Fabia и Kamiq. Такой паркетник, вероятно, появится в 2026 году.

Марка Skoda входит в состав немецкого концерна Volkswagen и следует общему пути «озеленения». Пару недель назад марка обнародовала свои планы на ближайшие несколько лет. Известно, что к 2026 году в гамме чешского бренда будет шесть «электричек», а к 2027-му совокупный объём инвестиций на «электрическое» направление составит в общей сложности 5,6 млрд евро. Согласно ранее опубликованной схеме, одной из новинок будет модель, которая пока что обозначена как «Small».

Эскиз Skoda Small

Премьера этого совершенно нового электрического кроссовера намечена на 2025 год. Очевидно, это будет самый маленький электрокар Шкоды, его длина составит около 4,1 метра. Кроме того, он окажется самой доступной по цене «зелёной» моделью бренда: в компании пообещали, что стартовый ценник окажется равен примерно 25 тыс. евро.

Ранее Skoda распространила несколько эскизов будущей новинки, которая пока что известна под внутризаводским названием Small. На изображениях виден компактный паркетник с широкими «оквадраченными» колёсными арками, традиционной линией крыши, рельефным капотом, сглаженным передним бампером. Пока что официальной информации о том, какие детали внешности получит этот SUV, нет.

Рендер Skoda Small

Своим вариантом потенциального экстерьера маленького кроссовера Skoda с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по рендеру, модель может получить простоватую на вид головную оптику, которая визуально объединена с заглушкой, расположенной на месте традиционной решётки радиатора. В нижней части переднего бампера расположен крупный воздухозаборник с узором в виде ячеек.

Эскиз Skoda Small

На крыше паркетника с условным именем Small можно увидеть полноценные рейлинги, в нижней части дверей есть вставки из некрашеного пластика, кроме того, у автомобиля на рендере чёрные корпуса традиционных зеркал и такого же цвета центральные стойки крыши. Ещё в профиль видны утопленные дверные ручки.

Предполагается, что у самой доступной по цене модели будет салон, отличающийся от упрощённой версии интерьера Skoda Enyaq. Ожидается, что, несмотря на скромные габариты, у паркетника будет просторный пятиместный салон и объём багажника, сравнимый с актуальным Kamiq (то есть около 400 литров).

В основу новинки Skoda ляжет фольксвагеновская платформа MEB+; вероятно, у базовых версий будет один электромотор на передней оси, а у вариантам подороже могут предложить и полный привод. По предварительным данным, максимальный запас хода у такого кроссовера составит 450 км. Ближайшими «родственниками» паркетника станут серийные электрокары Volkswagen ID.2All и Cupra Raval. В свою очередь, предполагается, что «шкодовский» Small в результате может прийти на смену сразу двум моделям бренда – Fabia и Kamiq. В продаже на европейском рынке такая модель, скорее всего, появится в 2026 году.

кроссовер авторынок новинки Skoda

 

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1 комментарий
11.05.2023 07:14
Яшка

До 26 года долго ждать.Китайцы через год похожий сделают.

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