Лифтбек ×
  • Премьеры Skoda: следующие Kodiaq и Superb, Elroq на смену Karoq, универсал и ещё три SUV

Премьеры Skoda: следующие Kodiaq и Superb, Elroq на смену Karoq, универсал и ещё три SUV

26.04.2023 242 2 0

Чешская марка также планирует освежить свои нынешние модели. На этот год запланировано как минимум четыре премьеры.

Компания Skoda раскрыла график появления новинок, попутно напомнив о том, что она наращивает темпы по электрификации своего модельного ряда: к 2026 году в гамме будет шесть «электричек», а к 2027 году совокупный объем инвестиций в «зелень» составит в общей сложности 5,6 млрд евро. Впрочем, от машин с ДВС марка не отказывается – как минимум пара «традиционных» моделей перейдет в следующее поколение, будут и рестайлинги. Но обо всем по порядку.

1 / 2
2 / 2

Итак, в ближайшее время Skoda представит обновленные европейские паркетник Kamiq и хэтчбек Scala (есть еще китайский Камик, но Поднебесную в своем плане марка вообще не упоминает). А на осень текущего года намечена презентация кроссовера Skoda Kodiaq второго поколения и семейства Skoda Superb (лифтбек и универсал) четвертой генерации. Подробностей о рестайлинге младших моделей еще нет. Зато новые Kodiaq и Superb засвечены на тизерах, вдобавок объявлено, что эти машины сохранят бензиновые и дизельные моторы, плюс у них будут гибридные варианты («мягкий» и подзаряжаемый).

Новые Skoda Kodiaq и Superb
1 / 3
Новые Skoda Kodiaq и Superb
2 / 3
Новые Skoda Kodiaq и Superb
3 / 3

В 2024 году Skoda покажет новый электрический паркетник: как и предполагалось, модель поступит в продажу под именем Elroq (рабочее название – Compact). В компании этот SUV длиной около 4,5 м называют то преемником, то альтернативой нынешнего Karoq: видимо, со временем электрокросс все же вытеснит модель с ДВС. 

Skoda Elroq, он же Compact
1 / 4
Skoda Elroq, он же Compact
2 / 4
Skoda Elroq, он же Compact
3 / 4
Skoda Elroq, он же Compact
4 / 4

Внешность Skoda Elroq выполнят в новом фирменном стиле Modern Solid, впервые продемонстрированном на прошлогоднем концепте Vision 7S. К слову, все электрокары марки будут носителями этого стиля. Кроме того, в следующем году обновится Skoda Octavia (подробностей об изменениях еще нет).

Skoda Small, обновленные Skoda Enyaq и Enyaq Coupe
1 / 5
Skoda Small, обновленные Skoda Enyaq и Enyaq Coupe
2 / 5
Skoda Small, обновленные Skoda Enyaq и Enyaq Coupe
3 / 5
Skoda Small, обновленные Skoda Enyaq и Enyaq Coupe
4 / 5
Skoda Small, обновленные Skoda Enyaq и Enyaq Coupe
5 / 5

На 2025 год запланирована премьера еще одного совершенного нового электрического кросса – он пока известен под внутренним обозначением Small. Как несложно догадаться, это будет самый маленький электрокар Шкоды (длиной около 4,1 метра), а еще он окажется самым дешевым: компания обещает стартовую цену примерно 25 000 евро. В 2025-м также модернизируют электрические паркетники Enyaq и Enyaq Coupe, их обновят в том самом стиле Modern Solid.

Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space
1 / 8
Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space
2 / 8
Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space
3 / 8
Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space
4 / 8
Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space
5 / 8
Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space
6 / 8
Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space
7 / 8
Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space
8 / 8

Ну а в 2026 году гамму Skoda пополнят сразу две «электрички» — универсал и большой семиместный кроссовер, сейчас они обозначены как Combi и Space. Про «сарай» сказано, что его длина составит где-то 4,7 метра, а флагманский SUV длиной 4,9 метра объявлен серийным воплощением упомянутого концепта Skoda Vision 7S, и эта вся информация об этих моделях на данный момент.

универсал кроссовер авторынок электромобиль новинки лифтбек Skoda Skoda Elroq Skoda Superb Skoda Kodiaq

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
26.04.2023 11:40
Nervous

Обалдеть, столько картинок одинаковых. МММ, конфетка, все машинки друг на друга похожи

26.04.2023 15:36
Papirus

Сколько ж бабла вынуждают тратить на бессмысленные электроповозки?! И после этого кто то удивляется что машины дорожают?

Новые статьи

Статьи / Обзор Равнение на Wrangler: первое знакомство с BAIC BJ40 Plus Сегмент рамных внедорожников с имиджевой составляющей у нас нынче развивается своим путем. Пока в мире Ford Bronco соперничает с Jeep Wrangler, у нас недавно появился Tank 300, а на подходе... 181 1 0 26.04.2023
Статьи / Популярные вопросы Как правильно парковаться на уклоне и почему это важно Мы уже не раз говорили о парковке: о том, где можно и нельзя парковаться, что будет, если встать на месте для инвалидов, и как быть, если вам мешает припаркованная на тротуаре машина. Сег... 405 1 0 24.04.2023
Статьи / Новые авто Атмосферник и два дисплея: первое знакомство с BAIC U5 Plus Природа, как известно, не любит пустоты. То же самое можно сказать и о рынке, и как только западные автомобильные компании начали одна за одной уходить из России, автомобилестроители из Подн... 1670 2 3 23.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 9904 9 878 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию... 8738 3 864 29.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 8480 8 9 07.04.2023
Change privacy settings