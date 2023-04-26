Премьеры Skoda: следующие Kodiaq и Superb, Elroq на смену Karoq, универсал и ещё три SUV

Чешская марка также планирует освежить свои нынешние модели. На этот год запланировано как минимум четыре премьеры.

Компания Skoda раскрыла график появления новинок, попутно напомнив о том, что она наращивает темпы по электрификации своего модельного ряда: к 2026 году в гамме будет шесть «электричек», а к 2027 году совокупный объем инвестиций в «зелень» составит в общей сложности 5,6 млрд евро. Впрочем, от машин с ДВС марка не отказывается – как минимум пара «традиционных» моделей перейдет в следующее поколение, будут и рестайлинги. Но обо всем по порядку.

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Итак, в ближайшее время Skoda представит обновленные европейские паркетник Kamiq и хэтчбек Scala (есть еще китайский Камик, но Поднебесную в своем плане марка вообще не упоминает). А на осень текущего года намечена презентация кроссовера Skoda Kodiaq второго поколения и семейства Skoda Superb (лифтбек и универсал) четвертой генерации. Подробностей о рестайлинге младших моделей еще нет. Зато новые Kodiaq и Superb засвечены на тизерах, вдобавок объявлено, что эти машины сохранят бензиновые и дизельные моторы, плюс у них будут гибридные варианты («мягкий» и подзаряжаемый).



Новые Skoda Kodiaq и Superb 1 / 3 Новые Skoda Kodiaq и Superb 2 / 3 Новые Skoda Kodiaq и Superb 3 / 3

В 2024 году Skoda покажет новый электрический паркетник: как и предполагалось, модель поступит в продажу под именем Elroq (рабочее название – Compact). В компании этот SUV длиной около 4,5 м называют то преемником, то альтернативой нынешнего Karoq: видимо, со временем электрокросс все же вытеснит модель с ДВС.

Skoda Elroq, он же Compact 1 / 4 Skoda Elroq, он же Compact 2 / 4 Skoda Elroq, он же Compact 3 / 4 Skoda Elroq, он же Compact 4 / 4

Внешность Skoda Elroq выполнят в новом фирменном стиле Modern Solid, впервые продемонстрированном на прошлогоднем концепте Vision 7S. К слову, все электрокары марки будут носителями этого стиля. Кроме того, в следующем году обновится Skoda Octavia (подробностей об изменениях еще нет).



Skoda Small, обновленные Skoda Enyaq и Enyaq Coupe 1 / 5 Skoda Small, обновленные Skoda Enyaq и Enyaq Coupe 2 / 5 Skoda Small, обновленные Skoda Enyaq и Enyaq Coupe 3 / 5 Skoda Small, обновленные Skoda Enyaq и Enyaq Coupe 4 / 5 Skoda Small, обновленные Skoda Enyaq и Enyaq Coupe 5 / 5

На 2025 год запланирована премьера еще одного совершенного нового электрического кросса – он пока известен под внутренним обозначением Small. Как несложно догадаться, это будет самый маленький электрокар Шкоды (длиной около 4,1 метра), а еще он окажется самым дешевым: компания обещает стартовую цену примерно 25 000 евро. В 2025-м также модернизируют электрические паркетники Enyaq и Enyaq Coupe, их обновят в том самом стиле Modern Solid.



Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space 1 / 8 Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space 2 / 8 Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space 3 / 8 Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space 4 / 8 Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space 5 / 8 Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space 6 / 8 Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space 7 / 8 Универсал Skoda Combi и флагманский кроссовер Skoda Space 8 / 8

Ну а в 2026 году гамму Skoda пополнят сразу две «электрички» — универсал и большой семиместный кроссовер, сейчас они обозначены как Combi и Space. Про «сарай» сказано, что его длина составит где-то 4,7 метра, а флагманский SUV длиной 4,9 метра объявлен серийным воплощением упомянутого концепта Skoda Vision 7S, и эта вся информация об этих моделях на данный момент.

