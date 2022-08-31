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  • Skoda показала новый стиль кроссовером Vision 7S и анонсировала следующие Kodiaq и Superb

Skoda показала новый стиль кроссовером Vision 7S и анонсировала следующие Kodiaq и Superb

31.08.2022 372 0 1

Большой паркетник дебютировал в статусе концепта, однако компания уже заявила, что тот перевоплотится в серийную модель. Что же касается нового дизайна, то одной из главных особенностей, судя по всему, станет оптика, а еще Шкоды могут позаимствовать «фишку» у китайской автопроизводителя.

 

Электрический прототип Skoda Vision 7S не просто намекает на то, каким будет флагманский «зеленый» кроссовер бренда: это еще и демонстрация нового фирменного стиля. Так, на шоу-каре дебютировала новая эмблема Шкоды – она теперь «плоская», двухмерная, как и у многих других компаний. Стрелу с перьями оставили, но при этом объявлено, что марка будет чаще использовать надпись Skoda вместо привычного лого. Отметим, буквы вместо стрелы красуются и на нынешних Шкодах, но лишь сзади, а будут еще и спереди (как на Vision 7S). Кстати, сама надпись Skoda выполнена другим шрифтом – галочка (гачек) отныне «встроена» в букву S (прежде располагалась над ней). В ближайшее время новая эмблема появится на сайтах бренда и страницах в соцсетях, машины же начнут на нее переходить с 2023 года.

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Характерная особенность того самого нового дизайна – Т-образная диодная оптика, причем такую форму приняли не только фары, но и задние фонари. Также по-другому оформлена заглушка, имитирующая радиаторную решетку: этот элемент назван Tech-Deck Face, он более плоский по сравнению с заглушкой серийного электрокара Skoda Enyaq, а «ребра» заменили на темное стекло. «Фишки» непосредственно концепта Vision 7S – 22-дюймовые колеса, прорези в переднем бампере, камеры вместо зеркал, распахивающиеся против хода движения задние двери и отсутствие центральной стойки.

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Skoda Vision 7S больше, чем нынешний Kodiaq, по своим размерам шоу-кар ближе к VW Teramont: длина – 5016 мм, ширина – 1940 мм, высота – 1888 мм, колесная база – 3075 мм. Дорожный просвет – 242 мм.

Кроссовер имеет семиместный салон. Шесть сидений расположены по привычной схеме, а вот седьмое предназначено для ребенка: детское кресло находится поверх центрального тоннеля, сразу за креслами водителя и переднего пассажира. В Skoda считают, что это самое безопасное место. Также кроссоверу достались «сплющенный» руль, виртуальная «приборка» на 8,8 дюйма и мультимедийная система с тачскрином диагональю 14,6 дюйма. Последний планшет можно поворачивать на 90 градусов – и это решение уже давно использует китайская компания BYD. Еще для Vision 7S предусмотрен режим Relaxing: после его активации передняя панель, руль и педали сдвигаются дальше от водителя и пассажиров, кресла первого и второго рядов наклоняются назад. Любопытно, что при этом Шкода не упоминает об автопилоте.

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Технические характеристики концепта компания не раскрыла. Известно лишь, что в основе Vision 7S лежит фольксвагеновская платформа MEB, на которой построены остальные «электрички» концерна, кроме того, у кросса полный привод и батарея емкостью 89 кВт*ч. Заявленная «дальнобойность» — 600 км.

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Серийный электрический SUV «на базе Vision 7S» появится к 2026 году, в тот же срок обещают выпустить еще две «электрички» — ситикар и компактный паркетник. При этом Шкода не забывает и о «традиционных» моделях: во второй половине 2023-го представят Superb и Kodiaq следующих поколений, а в 2024 году на рынок выйдет рестайлинговая Octavia. Очевидно, у машин с ДВС тоже будет дизайн по мотивам Vision 7S. Между тем дизайнер Kolesa.ru уже представил, как может выглядеть новый Skoda Kodiaq.

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