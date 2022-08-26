Уже совсем скоро чешская компания представит концепт, который продемонстрирует новое направление дизайна своих будущих моделей. Это наверняка относится и к будущему кроссоверу Kodiaq, поэтому мы решили представить, как он может выглядеть.

Kodiaq первого и единственного пока поколения был официально представлен в сентябре 2016 года, став серийной версией концепта VisionS, продемонстрированного в марте того же года на Женевском автосалоне. Прошлой весной кроссовер получил рестайлинг, и пока нет никакой информации о будущем поколении популярной модели. Однако на днях Skoda распространила первые скетчи грядущего концепта электрического кроссовера, который демонстрирует новый стиль автомобилей бренда, поэтому мы решили представить, как может выглядеть новый Kodiaq в таком дизайне.

Рендер нового Kodiaq

Спереди появилась трапециевидная решётка меньшего размера по сравнению с нынешней, визуально объединённая с фарами. Сама головная оптика состоит из двух частей: сверху горизонтальные полоски дневных ходовых огней, а ниже расположены вертикальные сегменты основных блоков ближнего и дальнего света. Боковины сделаны несколько более простыми по форме за счёт отсутствия глубокой поясной выштамповки, которая есть у всех современных моделей Skoda. Вместо неё кузов получил изогнутую грань, идущую от фар до фонарей. Вполне вероятно, кроссовер следующего поколения может получить выдвижные дверные ручки. Сзади расположились схожие с передней оптикой по форме Т-образные фонари, встроенные в контрастную декоративную вставку.

Рендер нового Kodiaq

О технической части будущего Kodiaq говорить пока рано, можно лишь предположить, что он получит больше гибридных модификаций. Нынешний же кроссовер комплектуется широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов, различающейся в зависимости от рынка. В Европе он предлагается с бензиновыми турбомоторами TSI объёмом 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 и 190 л.с. соответственно. Есть двухлитровый турбодизель мощностью 150 или 200 л.с., а также 245-сильная версия RS с 2-литровым бензиновым 2.0 TSI (до рестайлинга самая мощная модификация оснащалась 240-сильным битурбодизелем 2.0 BiTDI).

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В России же Kodiaq до последнего времени был представлен с бензиновыми моторами TSI объёмом 1,4 и 2,0 литра. Базовый 125-сильный вариант с «механикой» и передним приводом оценивается в 3 364 000 рублей.

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