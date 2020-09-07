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Он обещал вернуться: «заряженный» Skoda Kodiaq временно покинет линейку

07.09.2020 86 0 0

Ожидается, что «горячая» модификация чешского кроссовера вернётся в строй в первой половине следующего года.

 

Компания Skoda наладила выпуск кроссовера Kodiaq в 2016 году. Позже чешская марка представила несколько модификаций этой модели, в том числе её «заряженную» версию, которая получила приставку RS к названию (в рамках Парижского автосалона в 2018 году). Из года в год продажи автомобиля в Европе растут: так, в 2019-ом было реализовано 88 516 единиц, это на 38,3% больше, чем годом ранее.

На фото: Skoda Kodiaq RS

Версия Kodiaq RS оснащается 2,0-литровым дизелем с двойным турбонаддувом, отдача которого составляет 240 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. Как оказалось, этот мотор стал очередной жертвой постепенно ужесточаемых в Европе строгих норм по уровню выбросов вредных веществ в атмосферу. Выяснилось, что двигатель не соответствует тем нормам, которые начнут действовать в 2021 году. 

Так, объём выбросов битурбодизеля, которым оснащается «горячий» Kodiaq, составляет 209-217 граммов CO2 на один километр пробега. При этом, согласно европейским законам, в следующем году автомобильным компаниям необходимо добиться снижения среднего показателя всему по модельному ряду до 95 граммов СО2 на каждый километр пути.

Как сообщает британский Autocar, чешской компании Skoda из-за этого придётся временно лишить линейку Kodiaq модификации RS. В течение ближайших нескольких недель выпуск «заряженных» кроссоверов будет завершён, затем прекратится и поставка машин. 

Однако чешский производитель вовсе не планирует отказываться от этой модификации. Ожидается, что Skoda Kodiaq RS вернётся в модельную линейку в рамках планового рестайлинга, который пройдёт в середине жизненного цикла кроссовера. Предположительно это произойдёт в первой половине 2021 года.

Есть вероятность, что используемый в нынешних «заряженных» Kodiaq битурбодизель компания не будет перерабатывать, чтобы уменьшить объём выбросов, а решит отправить в отставку. В этом случае, возможно, рестайлинговую версию RS оснастят бензиновым двигателем, так как европейский рынок постепенно отказывается от дизелей. Хотя справедливости ради, отметим, что во многих странах Старого Света вообще впоследствии планируют отказаться от машин с ДВС. То есть под запрет попадут версии и с бензиновыми моторами и с гибридными силовыми установками. 

Точной информации о том, как в ходе рестайлинга изменится моторная гамма модели, пока нет. Производитель отметил лишь, что в линейку двигателей Skoda будут «внесены определённые коррективы». При этом, по словам главы отдела продаж и маркетинга бренда Алена Фавея, как минимум, в ближайшем будущем версии подключаемого к сети гибрида Kodiaq (PHEV) ждать не стоит. Он предполагает, что часть клиентов, возможно смогут пересесть с оснащённого ДВС Kodiaq непосредственно на электрокроссовер Enyaq.

Кстати, Skoda представила свой «зелёный» паркетник совсем недавно, на прошлой неделе. В его основе лежит платформа MEB, которую создали специально для электромобилей марок, входящих в состав концерна Volkswagen: первенцем, получившим эту «тележку», стал «зелёный» пятидверный хэтчбек VW ID.3.

кроссовер авторынок Европа бизнес экология Skoda Skoda Kodiaq

 

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