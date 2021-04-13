Skoda Kodiaq после рестайлинга снова обрёл «горячую» версию

В ходе рестайлинга кроссоверу чешской марки освежили внешность и салон, а моторную гамму для обычных версий оставили прежней. В свою очередь вариант с приставкой RS получил новую «начинку».

Компания Skoda (принадлежит концерну Volkswagen) показала свой среднеразмерный кроссовер Kodiaq в 2016 году: автомобиль был создан по мотивам концепта VisionS. У модели в целом неплохие результаты – на европейском рынке с момента старта продаж лучшим годом для автомобиля был 2019-ый: тогда клиенты купили 88 516 экземпляров (+38,3%). А в течение «ковидного» 2020-го дилеры реализовали лишь 69 516 шт. (-21,5%). Отметим, этот результат не дотягивает до VW Tiguan (176 288 шт. в прошлом году, -33,4%), но он выше, чем у Seat Tarraco (21 229 шт., -28,3%).



На фото: обновлённый кроссовер Skoda Kodiaq

Теперь настало время для планового рестайлинга: сегодня, 13 апреля, Skoda представила обновлённый Kodiaq. Он получил светодиодную двухэтажную оптику (уже в базовом исполнении), фары теперь имеют более узкую форму. Опционально доступна матричная оптика. Также переднюю часть освежили за счёт шестигранной радиаторной решётки, расположенной более вертикально, приподнятого капота и пересмотренного бампера с более крупным воздухозаборником и алюминиевой вставкой (такие есть у версий Active, Ambition и Style).



Корму обновили за счёт видоизменённых задних фонарей, теперь у них так называемая «кристаллическая структура». Кроме того, её украсил новый cпойлер, расположенный на багажной двери, и дефлекторы по бокам от заднего стекла. Изменения профиля заключаются в легкосплавных колёсных дисках нового дизайна, их размер варьируется от 17 до 20 дюймов.



На фото: салон обновлённого Skoda Kodiaq 1 / 2 На фото: салон обновлённого Skoda Kodiaq 2 / 2

Салон изменился менее заметно: приборная панель осталась прежней. У стандартных версий диагональ тачскрина мультимедийной системы равна 8 дюймам, в качестве опции, как и прежде, доступен вариант размером 9,2 дюйма. Также версиям подороже предлагается цифровая «приборка» диагональю 10,25 дюйма (у начальных исполнений – аналоговые приборы). В скромном списке новшеств – двухспицевое рулевое колесо, которое получили все версии рестайлингового Kodiaq, кроме SportLine и RS, им предлагается по-новому оформленный трёхспицевый руль.



На фото: обновлённый Skoda Kodiaq RS

Салон по-прежнему рассчитан на пятерых или семерых седоков. В интерьере обновлённого Kodiaq имеются новые декоративные накладки, в отделке – контрастная прострочка. За дополнительную плату клиентам предлагают новые кресла с функциями вентиляции, обогрева и массажа; ещё можно заказать отделку передней панели кожей. Комплекс систем безопасности дополнили радарными датчиками, которые располагаются в заднем бампере и предупреждают водителей о риске столкновения.



В европейской гамме двигателей «обычных» версий изменений нет. Она по-прежнему включает в себя бензиновые турбомоторы TSI объёмом 1,5 и 2,0 литра с отдачей в 150 и 190 л.с. соответственно. Также в линейке Kodiaq имеется 2,0-литровый турбодизель TDI мощностью 150 или 200 л.с. Базовому бензиновому мотору в комплект предлагается шестискоростная механическая коробка передач, другие версии идут в паре с семиступенчатым «автоматом» DSG с двумя сцеплениями.



На фото: салон обновлённого Skoda Kodiaq RS 1 / 2 На фото: салон обновлённого Skoda Kodiaq RS 2 / 2

Изменение под капотом есть только у вернувшейся в семейство «заряженной» версии Skoda Kodiaq RS. На смену 240-сильному битурбодизелю BiTDI объёмом 2,0 литра пришёл 2,0-литровый четырёхцилиндровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 245 л.с. Он легче предшественника на 60 кг. Динамические характеристики рестайлинговой «эрэски» пока не раскрываются, но ожидается, что на разгон с места до «сотни» ему понадобится меньше времени, чем предшественнику (показатель дореформенного Kodiaq RS – 6,9 секунды). Визуально «заряженную» версию можно отличить по рельефному переднему бамперу, а внутри – по спортивным передним креслам.

Европейцам обновлённый кроссовер будет доступен уже в июле 2021 года, а до российского рынка он доберётся осенью текущего года. Скорее всего, у российского Kodiaq гамма моторов останется прежней. Напомним, у нас модель продаётся с бензиновым вариантом TSI объёмом 1,4 литра в вариантах форсировки 125 и 150 л.с., 2,0-литровым 180-сильным мотором TSI, а также со 150-сильным дизелем TDI объёмом 2,0 литра. В пару предлагаются 6МКП, 6DSG и 7DSG; привод – передний или полный. Ранее в России версия RS не была представлена, вряд ли она вернётся к нам вместе с обновлением модели. Более подробная информация о комплектациях и ценах рестайлингового Skoda Kodiaq появится ближе к старту продаж. Сейчас стартовый ценник актуального SUV чешской марки в РФ равен 1 763 000 рублей.