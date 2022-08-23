Skoda показала новый фирменный стиль: первым его примерил кроссовер Vision 7S

Марка Skoda принадлежит немецкому концерну Volkswagen. Продажи машин чешского бренда на старосветском рынке постепенно снижаются в течение последних нескольких лет. Согласно статистике Carsalesbase, в прошлом году европейцы купили 599 970 машин, что на 5,5% меньше, чем в 2020-ом. Также отрицательная динамика у Шкоды и в текущем году: так, за первое полугодие старосветские дилеры реализовали 252 457 шт. (этот результат на 25,6% меньше, по сравнению с январём-июнем 2021-го). Компания в последнее время занималась разработкой и выпуском не только новых моделей, но и созданием нового фамильного стиля.



Тизер Skoda Vision 7S

О новой концепции дизайна автомобилей Skoda мы подробнее рассказывали ранее: она получила название Modern Solid. Наименование можно перевести как «современный и надёжный» (либо «современная цельность»). При этом марка как и ранее ориентирована на семейных покупателей, но теперь больше внимания планируется уделять активному образу жизни (outdoor lifestyles).



Эскиз Skoda Vision 7S

Ещё в марте этого года сообщалось, что первым новый стиль бренда примерит кроссовер: тогда Skoda подразнила экстерьером новинки с помощью нечёткого тизера. Теперь внешность концептуального SUV, которому дали имя Vision 7S, рассекречена на фирменных скетчах.



﻿У кроссовера головная оптика оформлена в виде тонких скошенных светодиодных полос и расположенных под ними более крупных элементов. На месте традиционной решётки радиатора находится заглушка, кроме того, внимание привлекает встроенный в нижнюю часть переднего бампера оригинальный воздухозаборник с вертикальными узкими отверстиями и контрастным декоративным элементом по центру.



Эскиз салона Skoda Vision 7S

Шоу-кар получил обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, солидного диаметра колёсные диски, а также камеры вместо традиционных боковых зеркал. Корму украсили фонарями, которые почти повторяют форму головной оптики: сочетание узких полос с более крупными элементами светотехники ниже. На верхней части пятой двери находится спойлер в виде двух «ушек», а нижняя часть заднего бампера копирует «передок», повторяя в том числе контрастную вертикальную полоску по центру.



Ранее Skodа публиковала и пару эскизов интерьера Vision 7S. Концепт получил минималистичную переднюю панель, «сплюснутый» руль, за которым виден небольшой экран, исполняющий роль виртуальной «приборки», а в центре находится вертикальный планшет информационно-развлекательной системы. У кроссовера посадочная формула 6+1: три ряда сидений, а между первым и вторым расположено детское кресло, встроенное в удлинённую центральную консоль. Предположительно, если этот автомобиль доберётся до серийного воплощения, второй ряд, скорее всего, станет обычным диваном, рассчитанным на троих седоков.

Подробностей о технике концептуального электрического SUV пока нет. Презентация Skoda Vision 7S пройдёт в конце текущего месяца, 30 августа. Напомним, чешская марка собирается к 2030 году выпустить на европейский рынок не менее трёх новых электромобилей, каждый из них будет меньше и дешевле «зелёного» кроссовера Skoda Enyaq.

