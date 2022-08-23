Новинки ×
  • Skoda показала новый фирменный стиль: первым его примерил кроссовер Vision 7S

Skoda показала новый фирменный стиль: первым его примерил кроссовер Vision 7S

23.08.2022 139 0 0

Пока что чешская марка рассекретила внешность SUV на скетчах. Ранее компания уже успела опубликовать пару эскизов салона новинки.

 

Марка Skoda принадлежит немецкому концерну Volkswagen. Продажи машин чешского бренда на старосветском рынке постепенно снижаются в течение последних нескольких лет. Согласно статистике Carsalesbase, в прошлом году европейцы купили 599 970 машин, что на 5,5% меньше, чем в 2020-ом. Также отрицательная динамика у Шкоды и в текущем году: так, за первое полугодие старосветские дилеры реализовали 252 457 шт. (этот результат на 25,6% меньше, по сравнению с январём-июнем 2021-го). Компания в последнее время занималась разработкой и выпуском не только новых моделей, но и созданием нового фамильного стиля.

Тизер Skoda Vision 7S

О новой концепции дизайна автомобилей Skoda мы подробнее рассказывали ранее: она получила название Modern Solid. Наименование можно перевести как «современный и надёжный» (либо «современная цельность»). При этом марка как и ранее ориентирована на семейных покупателей, но теперь больше внимания планируется уделять активному образу жизни (outdoor lifestyles).

Эскиз Skoda Vision 7S

Ещё в марте этого года сообщалось, что первым новый стиль бренда примерит кроссовер: тогда Skoda подразнила экстерьером новинки с помощью нечёткого тизера. Теперь внешность концептуального SUV, которому дали имя Vision 7S, рассекречена на фирменных скетчах.

﻿У кроссовера головная оптика оформлена в виде тонких скошенных светодиодных полос и расположенных под ними более крупных элементов. На месте традиционной решётки радиатора находится заглушка, кроме того, внимание привлекает встроенный в нижнюю часть переднего бампера оригинальный воздухозаборник с вертикальными узкими отверстиями и контрастным декоративным элементом по центру.

Эскиз салона Skoda Vision 7S

Шоу-кар получил обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, солидного диаметра колёсные диски, а также камеры вместо традиционных боковых зеркал. Корму украсили фонарями, которые почти повторяют форму головной оптики: сочетание узких полос с более крупными элементами светотехники ниже. На верхней части пятой двери находится спойлер в виде двух «ушек», а нижняя часть заднего бампера копирует «передок», повторяя в том числе контрастную вертикальную полоску по центру.

Ранее Skodа публиковала и пару эскизов интерьера Vision 7S. Концепт получил минималистичную переднюю панель, «сплюснутый» руль, за которым виден небольшой экран, исполняющий роль виртуальной «приборки», а в центре находится вертикальный планшет информационно-развлекательной системы. У кроссовера посадочная формула 6+1: три ряда сидений, а между первым и вторым расположено детское кресло, встроенное в удлинённую центральную консоль. Предположительно, если этот автомобиль доберётся до серийного воплощения, второй ряд, скорее всего, станет обычным диваном, рассчитанным на троих седоков.

Подробностей о технике концептуального электрического SUV пока нет. Презентация Skoda Vision 7S пройдёт в конце текущего месяца, 30 августа. Напомним, чешская марка собирается к 2030 году выпустить на европейский рынок не менее трёх новых электромобилей, каждый из них будет меньше и дешевле «зелёного» кроссовера Skoda Enyaq.

кроссовер авторынок новинки Skoda

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что делать, если виновник скрылся с места ДТП, и можно ли получить страховые выплаты Недавно мы разбирались в том, что грозит за оставление места ДТП и в каких случаях можно уехать с места ДТП законно и безнаказанно. Но что делать, если вы оказались в обратной ситуации: ва... 477 0 4 22.08.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Hyundai i40 Если вы ищете крупный седан для себя и семьи, но цены на новые автомобили сегмента D кажутся вам совершенно неподъемными, то можно обратиться к свежим вариантам на вторичном рынке. И если за... 2444 11 1 21.08.2022
Статьи / Интересно Модники: лучшие автомобили от известных модельеров История мирового автопрома знает немало удивительных примеров сотрудничества автомобильных производителей и представителей фэшн-индустрии. В так называемых коллаборациях появились десятки ав... 1052 1 37 20.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 16426 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 11822 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 8762 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings