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  • Skoda Vision 7S: марка дразнит изображением салона большого кроссовера с компоновкой 6+1

Skoda Vision 7S: марка дразнит изображением салона большого кроссовера с компоновкой 6+1

15.07.2022 199 0 0

Чешская марка, принадлежащая концерну Volkswagen, продолжает работу над концептом, который призван продемонстрировать новый фирменный стиль.

 

Результаты продаж машин бренда Skoda на европейском рынке в течение последних нескольких лет постепенно снижаются. Так, в «ковидном» 2020 году «минус» составил 14,6%, по итогам 2021-го клиенты купили 599 970 машин, что на 5,5% меньше, чем годом ранее. В текущем году у Шкоды пока по-прежнему отрицательная динамика: за январь-апрель дилеры реализовали 162 207 экземпляров, что на 24,7% меньше, чем за первую треть 2021 года. Повысить интерес к автомобилям марки, вероятно, призван новый фирменный стиль, который находится в разработке.

На фото: логотип бренда Skoda

О том, что у Skoda будет новый фирменный стиль, Kolesa.ru сообщал в марте текущего года: компания рассказала о его разработке в ходе онлайн-конференции, посвящённой итогам 2021 года. Новая дизайнерская концепция получила имя Modern Solid, что можно перевести как «современный и надёжный» (либо «современная цельность»). Согласно ей, марка продолжит ориентироваться на семейных покупателей, при этом больше внимания будет уделяться активному образу жизни.

Первый тизер Skoda Vision 7S

Ранее сообщалось, что первым новый фирменный стиль на себя примерит кроссовер, его Skoda показала на размытом тизере. Тогда чешский производитель не объявил ни имени, ни статуса модели. В списке особенностей дизайна числились скошенные светодиодные полоски, вероятно, выполняющие роль ходовых огней, заглушка на месте традиционной решётки радиатора, а также задние фонари узкой формы. Предполагалось, что полностью SUV рассекретят во второй половине текущего года.

Скетч салона Skoda Vision 7S

Теперь компания, судя по всему, опубликовала новое изображение большого кроссовера. На тизере виден салон, посадочная формула у которого 6+1. Мы видим три ряда сидений, а между первым и вторым расположено детское кресло, встроенное в центральную консоль (она доходит до заднего дивана): это место считается самым безопасным в салоне автомобиля.

Кроме публикации изображения салона, в компании также назвали имя новинки, которая продемонстрирует новый фирменный стиль Skoda – Vision 7S. Автомобиль полностью рассекретят позже, ожидается, что большой кроссовер дебютирует в статусе концепта в начале сентября. Вероятно, на стадии разработки серийной версии SUV на базе этого шоу-кара второй ряд могут заменить традиционным диваном, рассчитанным на троих пассажиров.

первый полностью электрический кроссовер марки – Skoda Enyaq
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первый полностью электрический кроссовер марки – Skoda Enyaq
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первый полностью электрический кроссовер марки – Skoda Enyaq
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Салон можно менять: есть конфигурации Drive и Relax. При выборе первого варианта элементы управления автомобилем находятся на своём привычном месте, расположенный по центру передней панели тачскрин информационно-развлекательной системы находится в вертикальном положении. В режиме «релакс» руль и приборная панель направляются вперёд, а кресла двух первых рядов – назад: это даёт больше пространстве при комфортной посадке.

В компании пока ничего не рассказали о «начинке» Skoda Vision 7S, известно лишь, что она будет полностью электрической. Напомним, у чешского бренда будут и другие новинки: к 2030 году марка собирается выпустить на европейский рынок не менее трёх новых электромобилей, каждый из которых окажется меньше и дешевле кроссовера Enyaq.

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