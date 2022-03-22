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  • У Skoda будет новый фирменный стиль: первым его примерит кроссовер

У Skoda будет новый фирменный стиль: первым его примерит кроссовер

22.03.2022 336 0 0

Пока есть только нечеткое изображение паркетника, облик которого выполнен в том самом новом стиле. Больше подробностей появится позже в этом году.

 

Смену фирменного стиля компания Skoda анонсировала в рамках большой онлайн-конференции, посвященной итогам 2021-го. Новой дизайнерской концепции присвоили название Modern Solid, что можно перевести как «современный и надежный» ну или «современная цельность». В целом посыл тот же – марка ориентирована на семейных покупателей, при этом больше внимания будет уделяться активному образу жизни (outdoor lifestyles). А еще глава Шкоды Томас Шефер пообещал «вау-эффект» как для клиентов бренда, так и для конкурентов.

Первым новый стиль примерит кроссовер – он-то и запечатлен на тизере. Имя не объявлено, не рассказали и о статусе модели. Скорее всего, это концепт, причем, судя по заглушке спереди, электрический. Из особенностей дизайна, которые можно разглядеть: скошенные светодиодные полоски, вероятно, выполняющие роль ходовых огней, и сделанные в виде линий же задние фонари. Полностью паркетник раскроется во второй половине текущего года.

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Также в Skoda напомнили о планах вывести к 2030 году на европейский рынок минимум три новых электромобиля, каждый из которых окажется меньше и дешевле кроссовера Enyaq. Будет ли среди грядущих новинок серийное воплощение машины на картинке – опять же пока неизвестно.

В России одной из главных премьер Шкоды в этом году должен был стать рестайлинговый кросс Karoq. Но в связи с нынешней ситуацией дальнейшее присутствие всего концерна Volkswagen в РФ под вопросом – производство на российских площадках остановлено, как и поставки импортных моделей.

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