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Обновлённый Skoda Karoq готовится к старту продаж в России

17.02.2022 292 0 0

Компактному паркетнику подправили дизайн экстерьера, обновки есть и в салоне, но они скромные. Техника у кросса для РФ прежняя.

 

В России полноценные продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали лишь в начале 2020-го, тогда как в Старом Свете модель дебютировала еще в 2017-м. А вот с рестайлингом сильной задержки у нас, судя по всему, не будет: в базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в которое вписали модернизированный паркетник. Сертификат вступит в силу с 28 февраля текущего года. Как и прежде, для России кроссоверы производят в Нижнем Новгороде на мощностях Группы ГАЗ.

Обновленный Skoda Karoq
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Обновленный Skoda Karoq
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Напомним, в Европе посвежевший Karoq раскрылся в ноябре 2021-го, там уже принимают заказы на модель, начало поставок клиентам намечено на весну. Кроссоверу достались «изломанные» фары: ходовые огни теперь разделены на две части, изменилась форма и расположенных ниже блоков. Также модель получила более агрессивные бамперы и увеличенный спойлер, радиаторная решетка стала шире, задние фонари – у́же. Для «старосветской» модели за доплату предусмотрена матричная головная оптика, а фонари, начиная со «средней» комплектации, имеют динамические указатели поворотов. Скорее всего, аналогичные решения будут и у нашего Карока. Ну и еще ранее российской версии был обещан новый цвет кузова – оранжевый.

Обновленный Skoda Karoq
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Обновленный Skoda Karoq
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В салоне улучшена светодиодная фоновая подсветка, вдобавок стало больше вариантов отделки. Из нового оборудования, положенного Skoda Karoq в Европе, — электрорегулировки пассажирского кресла и система автоторможения при движении задним ходом, кроме того, ассистент движения по полосе научился определять всю разметку и дорожные работы. В Старом Свете виртуальная «приборка» отныне входит «в базу», но в ОТТС нашего кросса «цифровая приборная панель» по-прежнему указана в поле «по заказу».

Обновленный Skoda Karoq
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Обновленный Skoda Karoq
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Как и предполагалось, после рестайлинга российский Карок сохранил бензиновые «атмосферник» 1.6 MPI и «турбочетверку» 1.4 TSI мощностью 110 и 150 л.с. соответственно. Базовый мотор все так же сочетается с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», турбодвигатель работает в паре с 8АКП или DSG-7. Полный привод бывает только у кросса с 1.4 TSI и коробкой DSG. В Европе технику реформы тоже не затронули, но там моторная гамма иная: бензиновые «турботройка» 1.0 TSI (110 л.с.) и «турбочетверки» 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.; этот мотор положен только «оспортивленной» версии SportLine), плюс турбодизель 2.0 TDI (116 или 150 л.с.).

Дорестайлинговый Skoda Karoq
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Дорестайлинговый Skoda Karoq
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Дорестайлинговый Skoda Karoq
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Вероятно, в ближайшее время российский офис Шкоды объявит о старте приема заявок на рестайлинговый Skoda Karoq. Дореформенный паркетник сегодня по прайсу стоит от 1 705 000 рублей.

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