Обновлённый Skoda Karoq: агрессивнее и богаче, всё ещё никакой «зелени»

Компактный паркетник снаружи изменился больше, чем внутри, техника и вовсе прежняя. До нашего рынка модель с новым обликом должна добраться в следующем году.

Это в России полноценные продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали лишь в начале 2020-го, а вот в Европе он дебютировал в 2017-м, то есть пришло время для планового рестайлинга. К слову, по итогам трех кварталов 2021-го Карок в Старом Свете в «плюсе»: согласно статистике JATO Dynamics, там реализовано 63 328 компактов Шкоды – на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, до лидеров сегмента «чеху» все равно далеко. Например, Renault Captur с января по сентябрь разошелся по Европе тиражом 124 879 экземпляров (нулевая динамика), а Volkswagen T-Roc обрел 143 805 владельцев (+28%). Посмотрим, подстегнет ли интерес к Karoq новый дизайн.

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Итак, паркетник обрел «изломанные» фары: ходовые огни теперь разделены на две части, изменилась и форма расположенных ниже блоков. В Европе оптика диодная уже «в базе», а за доплату она может быть матричной (впервые для модели). Еще кроссоверу достались более агрессивные бамперы и более крупный спойлер, радиаторная решетка стала шире, а задние фонари – у́же (они тоже светодиодные по умолчанию), причем, начиная со средней комплектации, фонари имеют динамические указатели поворотов. Также расширена палитра цветов кузова, появились новые диски (от 16 до 19 дюймов), при этом у вариантов на 17 и 19 дюймов – особый «аэродинамический» дизайн. У полноприводного Карока под днищем имеются новые накладки, которые закрывают заднюю независимую подвеску и топливный бак.



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Вместе со стандартным кроссовером представлен и «оспортивленный» вариант SportLine, его «фишки» — черный декор вместо хрома, обвес в цвет кузова и 18-дюймовые колеса.



Длина обычного паркетника после рестайлинга выросла на символичные 8 мм до 4390 мм (версия «под спорт» компактнее – 4384 мм). Остальные габариты не изменились: ширина – 1841 мм, высота – 1603 мм, колесная база – 2638 мм у переднеприводных машин и 2630 мм у вариантов с полным приводом.

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В салоне почти без обновок, разве что улучшена светодиодная фоновая подсветка, да вариантов отделки стало больше. В частности, европейцам предложат опциональный пакет Eco с материалами из вторсырья (он, например, включает обивку сидений из переработанных пластиковых бутылок). Из нового оборудования – электрорегулировки пассажирского кресла и система автоторможения при движении задним ходом, вдобавок ассистент движения по полосе научился определять всю разметку и дорожные работы.

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Виртуальная «приборка» на 8 дюймов отныне входит в список стандартного оборудования, у топового Карока приборы нарисованы на дисплее диагональю 10,25 дюйма (опция для «средних» версий). Для паркетника по-прежнему предусмотрены мультимедиа-системы с тачскринами 6,5”, 8,0” или 9”. Кроме того, в Старом Свете все так же предложат задние сиденья VarioFlex – это трехсекционный диван, каждую его секцию можно сдвигать или полностью снять (в РФ такого «допа» нет).



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В арсенале Skoda Karoq еще значатся: панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон, ассистенты парковки и движения в пробке.



Электрификация обошла Карок стороной – в Европе технику вообще менять не стали. В линейку «старосветского» кроссовера входят бензиновые «турботройка» 1.0 TSI (110 л.с.) и «турбочетверка» 1.5 TSI (150 л.с.), турбодизель 2.0 TDI (116 или 150 л.с.). Под капотом Karoq SportLine установлен турбомотор 2.0 TSI (190 л.с.). Все моторы – семейства Evo. Коробки – шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот» DSG (в зависимости от двигателя). Стандартному Karoq полный привод положен только в сочетании со 150-сильным дизелем, «оспортивленный» 190-сильный паркетник полноприводный по умолчанию.

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Рестайлинговый кроссовер выйдет на европейский рынок в начале следующего года, и в 2022-м же модель обновится в России. У Skoda Karoq в РФ своя моторная гамма, ее реформы, скорее всего, тоже не затронут: наша модель доступна с «атмосферником» 1.6 MPI (110 л.с.) или «турбочетверкой» 1.4 TSI (150 л.с.). Для России паркетники производят в Нижнем Новгороде на мощностях Группы ГАЗ.



Между тем накануне мы рассказали об удлиненном посвежевшем Karoq: такой кросс продают только в Китае, и его обновили гораздо скромнее глобальной модели.

