Обновки для Skoda Karoq в РФ: 1.6 MPI доступен с 6АКП, турбомотору досталась коробка от Taos

Классический шестиступенчатый «автомат» для нашего Karoq с мотором 1.6 MPI (110 л.с.) был анонсирован в рамках премьеры, прошедшей под конец 2019 года. Но лишь сейчас дилеры Шкоды открыли прием заказов на такое исполнение, да и то еще придется подождать: старт производства кроссоверов с 6АКП в Нижнем Новгороде намечен «на конец лета». Паркетник с 1.6 MPI и «автоматом» предложен в комплектациях Active и Ambition, доплата за новую коробку по сравнению с Кароком в аналогичных версиях с 5МКП составит 75 000 и 45 000 рублей соответственно. Модель с атмосферным двигателем бывает только с передним приводом.

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Не оставили без обновки и турбодвигатель 1.4 TSI (150 л.с.): вместо шестиступенчатой роботизированной коробки DQ250 ему теперь положена семиступенчатая DQ381, тоже с двумя сцеплениями. Отметим, DSG-7 Кароку досталась от родственного кроссовера Volkswagen Taos, который стартовал в России накануне. При этом у Таоса пока нет традиционной 6АКП (она появится позже).



Skoda Karoq 1.4 TSI с DSG-7 имеет полный привод, заявленное время разгона до «сотни» — 8,9 секунды, тогда как кроссовер с DSG-6 проделает это упражнение за 9 секунд. В строю также остался классический восьмиступенчатый «автомат», им комплектуются переднеприводные паркетники с «турбочетверкой» (с 0 до 100 км/ч такой Карок разгоняется за 8,8 секунды; показатель для Karoq 1.6 MPI с 6АКП пока не указан, кроссовер с «атмосферником» и 6МКП наберет первую «сотню» за 11,2 секунды).



Паркетник с 1.4 TSI и DSG-7 доступен во всех трех комплектациях, предусмотренных для модели (Active, Ambition и Style), при этом Skoda Karoq с новой коробкой стоит столько же, сколько и с DSG-6 (по крайней мере, пока).

Цены и комплектации Skoda Karoq

Комплектация 1.6 MPI (110 л.с.), 5МКП, 2WD 1.6 MPI (110 л.с.), 6АКП, 2WD 1.4 TSI (150 л.с.), 8АКП, 2WD 1.4 TSI (150 л.с.), DSG-7, 4WD Active 1 565 000 рублей 1 640 000 рублей 1 693 000 рублей 1 793 000 рублей Ambition 1 719 000 рублей 1 764 000 рублей 1 817 000 рублей 1 917 000 рублей Style - - 1 979 000 рублей 2 079 000 рублей

На российском рынке компакт Шкоды чувствует себя вполне уверенно: согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, с января по июнь текущего года в нашей стране реализовано 11 347 единиц (в карантинном 2020-м продали 4973 штуки). До Креты, конечно, далеко (модель Hyundai за аналогичный период 2021-го разошлась тиражом в 38 800 экземпляров, +31%), но Karoq пока популярнее, чем, например, Renault Kaptur (10 147 шт., +19%) и Nissan Qashqai (9654 ед., -6%).