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  • Volkswagen Taos выходит на российский рынок: богаче и дороже родственного Skoda Karoq

Volkswagen Taos выходит на российский рынок: богаче и дороже родственного Skoda Karoq

07.07.2021 223 0 0

На данный момент новый паркетник Volkswagen представлен в РФ в четырех вариантах исполнения, один из которых объявлен лимитированным. Технику модель разделила с родственной Шкодой.

 

Серийное производство VW Taos стартовало на нижегородском заводе Группы ГАЗ в мае текущего года, а в июне состоялась российская презентация новинки (подробнее – в нашем материале). Теперь же местный офис Volkswagen опубликовал прайс-лист модели, дилеры уже принимают заказы.

Напомним, Taos – это брат Skoda Karoq (выпуск паркетников Шкоды тоже налажен в Нижнем Новгороде). Длина кросса VW в российской спецификации составляет 4417 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1602 мм (1600 мм у машин с полным приводом). Заявленный дорожный просвет – 175 или 177 мм (меньший показатель – для 4Motion). Паркетник Skoda чуть короче (4382 мм), а паспортный дорожный просвет у Карока – 160 или 164 мм. Объем багажника у базовых машин совпадает – 500 литров (у полноприводного Taos – 418 л, у Karoq 4x4 – 426 л). Ну и для сравнения, габариты старшего VW Tiguan: длина – 4509 мм, дорожный просвет – 191/201 мм, объем багажника – 615 литров.

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Моторную гамму Taos разделил с Кароком: это бензиновые «атмосферник» 1.6 MPI (110 л.с.) и «турбочетверка» 1.4 TSI (150 л.с.). Базовый двигатель пока сочетается только с пятиступенчатой «механикой» (позже у обеих моделей появится 6АКП), с ним оба кросса бывают исключительно переднеприводными. Машины с турбомотором 1.4 TSI и передним приводом имеют восьмиступенчатый «автомат», а Taos с этим движком и 4Motion укомплектован семиступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями (DQ381), тогда как Karoq 4x4 пока предложен с DSG-6 (DQ250).

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Паркетник Volkswagen на нашем рынке доступен в четырех комплектациях: Respect, Status, Joy! и Exclusive. При этом версия Joy! объявлена лимитированной, то есть из линейки ее потом уберут. Цена варьируется от 1 626 900 до 2 199 900 рублей. Кроссовер Шкоды дешевле – от 1 565 000 до 2 079 000 рублей. Однако Taos богаче.

Цены и комплектации Volkswagen Taos

Комплектация

1.6 MPI (110 л.с.), 5МКП, 2WD

1.4 TSI (150 л.с.), 8АКП, 2WD

1.4 TSI (150 л.с.), DSG7, 4WD

Respect

1 626 900 рублей

-

1 856 900 рублей

Status

-

1 906 900 рублей

2 006 900 рублей

Joy!

-

2 004 900 рублей

2 104 900 рублей

Exclusive

-

2 099 900 рублей

2 199 900 рублей

Например, «в базе» у Фольксвагена есть светодиодная оптика, рейлинги на крыше, виртуальная «приборка» (8”) и круиз-контроль (самому дешевому Karoq это оборудование не положено), вдобавок имеются шесть подушек безопасности вместо четырех у Шкоды. Также в арсенале Taos Respect значатся: кондиционер, обогрев рулевого колеса, подогрев передних сидений, электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold, мультимедийная система с тачскрином диагональю 6,5 дюйма. Первым покупателям еще бесплатно достанется пакет «Зимний», в который вошли двухзонный климат-контроль, подогрев лобового стекла, наружные зеркала с электроскладыванием, электрорегулировками и обогревом.

Базовый VW Taos
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Базовый VW Taos
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В версии Status климат-контроль установлен по умолчанию, тут еще появляются электрорегулировки водительского кресла, датчик дождя, USB-разъемы спереди и сзади, мультимедиа-система с 10-дюймовым экраном, передние и задние датчики парковки. На старте продаж клиентам, выбравшим «статусный» SUV, тоже подарят пакет «Зимний», который дополнен обогревом боковых задних сидений.

Комплектация Joy! основана на варианте Status, ее «фишки» – черные корпуса зеркал, 17-дюймовые колеса, светодиодные задние фонари «особого дизайна» и оранжевые вставки в салоне. Плюс у такого кроссовера имеются атмосферная подсветка, камера заднего вида с омывателем, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, противоугонная система с датчиком присутствия в салоне. Ну и WV Taos Exclusive – это еще адаптивная светодиодная головная оптика проекционного типа, светящаяся полоска на радиаторной решетке, отделка интерьера «замшей» и «кожей», ящик для хранения под передним пассажирским сиденьем, накладки на пороги, фронтальная камера и 10-дюймовая цифровая «приборка».

Для каждой из комплектаций предусмотрены опциональные пакеты с оборудованием старшей версии. Также за доплату предложены: ассистент парковки, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажной двери.

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Старший кроссовер Volkswagen Tiguan сегодня стоит от 1 949 900 рублей. Как сообщили представители марки на презентации Taos, компания готова к тому, что аудитории ее кроссов будут пересекаться, но, по их расчетам, пересечение это окажется незначительным.

Между тем VW Taos также представлен в Северной и Южной Америке, и «их» версии имеют свои особенности. А в Китае у паркетника и вовсе собственные дизайн и имя – там он известен как Tharu.

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