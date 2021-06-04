VW Taos дебютировал в России: дешевле, чем Tiguan, но чуть дороже, чем Skoda Karoq

Глобальная премьера Taos состоялась в 2018 году в Китае — здесь он известен под именем Tharu и с него, как шутят в Сети, началось формирование «бесшовной линейки кроссоверов Volkswagen», с размытыми границами между классами и невнятным позиционированием похожих друг на друга моделей. T-Cross, Tacqua, T-Roc, Tharu, Tiguan, Tiguan X, Tiguan L, Tayron, Tayron X, Teramont, Teramont X, Talagon, Touareg — никого не забыли? Ах да, есть ещё кроссоверы из электрической линейки ID, кросс-универсалы и кросс-хэтчбеки. Конкретно Tharu, кстати, продаётся неплохо: в прошлом году в Китае, по данным ресурса CarSalesBase, он разошёлся тиражом 146 926 шт., а с января по апрель этого года продано 31 519 шт.
За пределами Китая Tharu известен как Taos — версии для Америки (Северной и Южной) дебютировали в октябре прошлого года, а 3 июня состоялась презентация российской версии. Производство «нашего» Таоса началось в конце мая в Нижнем Новгороде на ГАЗе, сейчас завод создаёт запас машин в преддверии старта продаж, точная дата которого пока не названа — конец июля либо август.
Из-за жёсткого госрегулирования российского авторынка со СПИКами и растущим «утилизационным налогом» нам не светит китайское разнообразие фольксвагеновских кроссоверов, но тем не менее многие клиенты VW и просто интересующиеся автолюбители полагают, что Taos будет отнимать клиентов у Тигуана, поскольку разница между ними невелика, а стоить Taos будет меньше. Taos — это, по сути, перелицованный Skoda Karoq нижегородской сборки, но в паре Skoda Karoq и Skoda Kodiaq внутренней конкуренции нет, так как Kodiaq крупнее Тигуана, то есть находится на границе классов C и D, а Karoq — на границе классов В и С. Получается, что разница между Karoq и Kodiaq — ровно один классовый шаг, а в паре Taos и Tiguan — полшага. Габаритная длина Тигуана — 4511 мм, Таоса — 4417 мм, то есть разница между ними менее 10 см — на глаз не заметишь.
А вот в интерьерах разница уже очевидна: у Тигуана более дорогая и качественная отделка, тогда как Taos на ощупь дуб дубом — пластик практически везде жёсткий, премиального лоска нет, но даже у машин из первых партий к сборке претензий нет, все детали подогнаны аккуратно. Простор во втором ряду — такой же, как у Карока, то есть эконом-класса, запаса пространства в коленях почти нет, зато для задних седоков предусмотрены индивидуальные воздуховоды, подогрев сидений и зарядки формата USB-С для гаджетов.
С места водителя Taos не похож на родственный Karoq и это хорошо, но вот сильно смещённые вниз центральные воздуховоды, дующие в пупок, — это плохо, вертикальные дефлекторы на Шкоде лучше. Уже в базовой комплектации Respect российский Taos оснащается виртуальным 8-дюймовым щитком приборов, а ещё эта модель первая в российской линейке Volkswagen получила новую мультимедийную систему на базе ОС Android с поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Приложения в неё придётся загружать через фирменный магазин VW Play Apps, то есть выбор сильно меньше, чем в Google Play, но любимые многими сервисы Яндекса в нём имеются.
Только для топовой комплектации Exclusive доступны современные электронные ассистенты водителя, да и то в виде опционального пакета «Безопасность»: в него входят система автоматического аварийного торможения, адаптивный круиз-контроль с пробочным режимом, мониторинг слепых зон и система удержания автомобиля в полосе. В Европе на многих кроссоверах такие системы входят в базовую комплектацию, потому что только так можно рассчитывать на высший 5-звёздный рейтинг Euro NCAP, но в России, как показывают наши наблюдения, этот рейтинг мало кого интересует — больше удобство, комфорт и адекватная цена.
Цены, к нашему сожалению, пока не названы — представители VW лишь намекнули, что Taos будет чуть дороже Карока и ощутимо дешевле Тигуана. С учётом актуальных прайс-листов на означенные модели предполагаем, что базовый Taos будет стоить от 1,6 млн рублей.
Линейка силовых агрегатов российского Таоса была объявлены ещё в марте. Базовый бензиновый 1,6-литровый «атмосферник» (110 л.с.) сочетается с 5-ступенчатой МКП либо с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», но привод с этим мотором только передний. Наддувный двигатель 1.4 TSI (150 л.с.) на переднеприводных Таосах идёт в паре с 8-ступенчатой гидромеханической АКП, а на полноприводных — с 7-ступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями.
У Тигуана младшего 1,6-литрового «атмосферника» нет, зато есть довольно мощный 2,0-литровый мотор TSI в версиях на 180 и 220 л.с., то есть пересечение по силовым агрегатам с Таосом есть только на уровне наиболее востребованной версии с 1,4-литровым 150-сильным мотором. Дизельных версий у обоих кроссоверов нет.
В компании Volkswagen готовы к тому, что аудитории Таоса и Тигуана будут пересекаться, но надеются, что это пересечение будет незначительным. Вопрос в том, какой из двух кроссоверов в итоге будет продаваться лучше. Tiguan на данный момент занимает второе место в сегменте компактных SUV российского рынка: по данным АЕБ, с января по апрель продано 12 252 экземпляра. На первом месте — Toyota RAV4 с результатом 14 189 проданных экземпляров. Скорее всего, вместе Tiguan и Taos одолеют RAV4, но и у Тойоты есть козырь в рукаве, а именно компактный кроссовер Corolla Cross, стоящий на ступеньку ниже «рафика» — возможно, он тоже скоро появится в России.
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