VW Taos дебютировал в России: дешевле, чем Tiguan, но чуть дороже, чем Skoda Karoq

Компания Volkswagen провела в Москве презентацию компактного кроссовера Taos, который в российской линейке немецкой марки будет исполнять роль младшего SUV. У дилеров новинка появится во второй половине лета, но предзаказы уже принимаются.

Глобальная премьера Taos состоялась в 2018 году в Китае — здесь он известен под именем Tharu и с него, как шутят в Сети, началось формирование «бесшовной линейки кроссоверов Volkswagen», с размытыми границами между классами и невнятным позиционированием похожих друг на друга моделей. T-Cross, Tacqua, T-Roc, Tharu, Tiguan, Tiguan X, Tiguan L, Tayron, Tayron X, Teramont, Teramont X, Talagon, Touareg — никого не забыли? Ах да, есть ещё кроссоверы из электрической линейки ID, кросс-универсалы и кросс-хэтчбеки. Конкретно Tharu, кстати, продаётся неплохо: в прошлом году в Китае, по данным ресурса CarSalesBase, он разошёлся тиражом 146 926 шт., а с января по апрель этого года продано 31 519 шт.

За пределами Китая Tharu известен как Taos — версии для Америки (Северной и Южной) дебютировали в октябре прошлого года, а 3 июня состоялась презентация российской версии. Производство «нашего» Таоса началось в конце мая в Нижнем Новгороде на ГАЗе, сейчас завод создаёт запас машин в преддверии старта продаж, точная дата которого пока не названа — конец июля либо август.



Презентацию Таоса проводил лично руководитель марки Volkswagen в России Томас Мильц — модель важная, ответственность большая.

Из-за жёсткого госрегулирования российского авторынка со СПИКами и растущим «утилизационным налогом» нам не светит китайское разнообразие фольксвагеновских кроссоверов, но тем не менее многие клиенты VW и просто интересующиеся автолюбители полагают, что Taos будет отнимать клиентов у Тигуана, поскольку разница между ними невелика, а стоить Taos будет меньше. Taos — это, по сути, перелицованный Skoda Karoq нижегородской сборки, но в паре Skoda Karoq и Skoda Kodiaq внутренней конкуренции нет, так как Kodiaq крупнее Тигуана, то есть находится на границе классов C и D, а Karoq — на границе классов В и С. Получается, что разница между Karoq и Kodiaq — ровно один классовый шаг, а в паре Taos и Tiguan — полшага. Габаритная длина Тигуана — 4511 мм, Таоса — 4417 мм, то есть разница между ними менее 10 см — на глаз не заметишь.



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А вот в интерьерах разница уже очевидна: у Тигуана более дорогая и качественная отделка, тогда как Taos на ощупь дуб дубом — пластик практически везде жёсткий, премиального лоска нет, но даже у машин из первых партий к сборке претензий нет, все детали подогнаны аккуратно. Простор во втором ряду — такой же, как у Карока, то есть эконом-класса, запаса пространства в коленях почти нет, зато для задних седоков предусмотрены индивидуальные воздуховоды, подогрев сидений и зарядки формата USB-С для гаджетов.



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С места водителя Taos не похож на родственный Karoq и это хорошо, но вот сильно смещённые вниз центральные воздуховоды, дующие в пупок, — это плохо, вертикальные дефлекторы на Шкоде лучше. Уже в базовой комплектации Respect российский Taos оснащается виртуальным 8-дюймовым щитком приборов, а ещё эта модель первая в российской линейке Volkswagen получила новую мультимедийную систему на базе ОС Android с поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Приложения в неё придётся загружать через фирменный магазин VW Play Apps, то есть выбор сильно меньше, чем в Google Play, но любимые многими сервисы Яндекса в нём имеются.



Только для топовой комплектации Exclusive доступны современные электронные ассистенты водителя, да и то в виде опционального пакета «Безопасность»: в него входят система автоматического аварийного торможения, адаптивный круиз-контроль с пробочным режимом, мониторинг слепых зон и система удержания автомобиля в полосе. В Европе на многих кроссоверах такие системы входят в базовую комплектацию, потому что только так можно рассчитывать на высший 5-звёздный рейтинг Euro NCAP, но в России, как показывают наши наблюдения, этот рейтинг мало кого интересует — больше удобство, комфорт и адекватная цена.



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Цены, к нашему сожалению, пока не названы — представители VW лишь намекнули, что Taos будет чуть дороже Карока и ощутимо дешевле Тигуана. С учётом актуальных прайс-листов на означенные модели предполагаем, что базовый Taos будет стоить от 1,6 млн рублей.



Двигатель 1.4 TSI на презентационных Таосах не имел декоративной пластиковой накладки, но на клиентских машинах она будет.

Линейка силовых агрегатов российского Таоса была объявлены ещё в марте. Базовый бензиновый 1,6-литровый «атмосферник» (110 л.с.) сочетается с 5-ступенчатой МКП либо с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», но привод с этим мотором только передний. Наддувный двигатель 1.4 TSI (150 л.с.) на переднеприводных Таосах идёт в паре с 8-ступенчатой гидромеханической АКП, а на полноприводных — с 7-ступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями.



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У Тигуана младшего 1,6-литрового «атмосферника» нет, зато есть довольно мощный 2,0-литровый мотор TSI в версиях на 180 и 220 л.с., то есть пересечение по силовым агрегатам с Таосом есть только на уровне наиболее востребованной версии с 1,4-литровым 150-сильным мотором. Дизельных версий у обоих кроссоверов нет.



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В компании Volkswagen готовы к тому, что аудитории Таоса и Тигуана будут пересекаться, но надеются, что это пересечение будет незначительным. Вопрос в том, какой из двух кроссоверов в итоге будет продаваться лучше. Tiguan на данный момент занимает второе место в сегменте компактных SUV российского рынка: по данным АЕБ, с января по апрель продано 12 252 экземпляра. На первом месте — Toyota RAV4 с результатом 14 189 проданных экземпляров. Скорее всего, вместе Tiguan и Taos одолеют RAV4, но и у Тойоты есть козырь в рукаве, а именно компактный кроссовер Corolla Cross, стоящий на ступеньку ниже «рафика» — возможно, он тоже скоро появится в России.

