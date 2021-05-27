Новинки ×
  • Близнец Skoda Karoq встал на конвейер: Volkswagen начал выпускать кроссоверы Taos в России

Близнец Skoda Karoq встал на конвейер: Volkswagen начал выпускать кроссоверы Taos в России

27.05.2021 325 0 0

Новинка немецкого бренда поступит в продажу на нашем рынке в ближайшее время. Цены в российском офисе пока не называют.

 

Первым рынком для компактного кроссовера Volkswagen, находящегося на ступеньку ниже Tiguan, стал Китай: там модель с другим именем – Tharu – была представлена ещё в 2018 году. Позднее стало известно о том, что выпуск паркетника немецкого бренда наладят в Мексике (откуда машины направят в США), а также в Аргентине и России. Для указанных рынков название модели решили сменить на Taos. В российском офисе сегодня рассказали о запуске серийного производства новинки VW.

VW Taos является «ближайшим родственником» Skoda Karoq, который уже присутствует на нашем рынке. Производство кроссовера немецкой марки налажено на том же заводе в Нижнем Новгороде, где сейчас выпускается компактный паркетник чешского бренда. В российском офисе отметили, что на запуск Taos в серию в РФ было потрачено 63 млн евро.

1 / 2
2 / 2

Как мы отмечали ранее, российская версия Taos оказалась компактнее по сравнению с версией паркетника для Америки. Так, длина «нашего» кроссовера VW составляет 4417 мм, ширина – 1841 мм, а высота – 1602 мм (габариты американского Таоса равны 4465 x 1841 x 1636 мм соответственно). Отметим, российский же Skoda Karoq на 35 мм меньше и на 1 мм выше по сравнению с нашим Taos (ширина у автомобилей тоже совпадает).

Что касается дизайна, российский VW Taos повторяет «заокеанскую» версию кроссовера, только задние небольшие окна оставили такими же, как у Skoda Karoq. Диапазон размеров колёсных дисков, предлагаемых паркетнику Volkswagen, такой же, как и у «Карока» – от 16 до 18 дюймов.

В России Taos предложат в трёх комплектациях – Respect, Status и Exclusive. В списке оснащения начальной версии числятся шесть подушек безопасности, светодиодная оптика, цифровая приборная панель, кондиционер, подогрев передних кресел, круиз-контроль, мультимедийная система с экраном диагональю 6,5 дюймов, функция запуска двигателя кнопкой.

У варианта Status «штамповки» заменены 16-дюймовыми легкосплавными дисками, имеется двухзонный климат-контроль, парктроник, а у информационно-развлекательной системы 10-дюймовый экран. Комплектацию Exclusive отличают другая «начинка» светодиодной оптики, комбинированная отделка интерьера, а также подогрев заднего дивана. Кроме того, на старте продаж клиентам предложат «приветственную» лимитированную серию Joy! (создана на базе «средней» версии). У неё оранжевый или бежевый кузов и оранжевые декоративные вставки в салоне, а также электрообогрев лобового стекла, камера заднего вида, сигнализация и бесключевой доступ.

Как стало известно ранее, моторы российский Taos разделил с нашим же Karoq. В линейку вошли бензиновые 110-сильный «атмосферник» MPI объёмом 1,6 литра и 150-сильная «турбочетвёрка» TSI объёмом 1,4 литра. В первом случае у кроссовера может быть только передний привод, в пару к нему предлагается либо пятискоростная «механика», либо шестиступенчатым «автоматом» (любопытно, что у модели чешского бренда 6АКП пока нет). Во втором варианте переднеприводный Taos идёт в комплекте с 8АКП, а полноприводный – с семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG с двумя сцеплениями.

Новинка поступит в продажу на нашем рынке в ближайшее время, цены в российском офисе пока не назвали. Отметим, на сегодняшний день стартовый ценник Skoda Karoq составляет 1 529 000 рублей, а за обновлённый Volkswagen Tiguan просят не менее 1 879 900 рублей.

кроссовер авторынок производство новинки Volkswagen Volkswagen Taos

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Коммерческий транспорт «Резать, не дожидаясь перитонита!»: как работает сервис Volkswagen – коммерческие автомобили Коммерческие автомобили Volkswagen не зря занимают место в пятерке лидеров сегмента LCV в нашей стране. Естественно, по объемам продаж они не могут тягаться с продукцией ГАЗа, УАЗа и АвтоВАЗ... 2368 0 1 27.05.2021
Статьи / Авто недели Корейская машина, но не как у всех: стоит ли покупать Kia Opirus за 500 тысяч рублей Сегодня уже не все помнят, что корейский путь в настоящий бизнес-класс был долгим и тернистым. Нынешние Genesis G90 и Kia K900 появились не на пустом месте – у них были предки, менее успешны... 5527 3 1 25.05.2021
Статьи / Популярные вопросы Езда с прицепом: какие нужны права, что можно и нельзя и за что можно получить штраф Весна и лето – сезон активного использования прицепов: кто-то возит стройматериалы, кто-то лодку, кто-то мотоцикл или квадроцикл, и это только начало списка вариантов. Но правила езды с приц... 52705 2 24 24.05.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 159914 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 136116 33 25 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 56211 11 17 04.02.2021
Обсуждаемое
66 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings