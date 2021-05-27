Близнец Skoda Karoq встал на конвейер: Volkswagen начал выпускать кроссоверы Taos в России

Новинка немецкого бренда поступит в продажу на нашем рынке в ближайшее время. Цены в российском офисе пока не называют.

Первым рынком для компактного кроссовера Volkswagen, находящегося на ступеньку ниже Tiguan, стал Китай: там модель с другим именем – Tharu – была представлена ещё в 2018 году. Позднее стало известно о том, что выпуск паркетника немецкого бренда наладят в Мексике (откуда машины направят в США), а также в Аргентине и России. Для указанных рынков название модели решили сменить на Taos. В российском офисе сегодня рассказали о запуске серийного производства новинки VW.



VW Taos является «ближайшим родственником» Skoda Karoq, который уже присутствует на нашем рынке. Производство кроссовера немецкой марки налажено на том же заводе в Нижнем Новгороде, где сейчас выпускается компактный паркетник чешского бренда. В российском офисе отметили, что на запуск Taos в серию в РФ было потрачено 63 млн евро.



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Как мы отмечали ранее, российская версия Taos оказалась компактнее по сравнению с версией паркетника для Америки. Так, длина «нашего» кроссовера VW составляет 4417 мм, ширина – 1841 мм, а высота – 1602 мм (габариты американского Таоса равны 4465 x 1841 x 1636 мм соответственно). Отметим, российский же Skoda Karoq на 35 мм меньше и на 1 мм выше по сравнению с нашим Taos (ширина у автомобилей тоже совпадает).



Что касается дизайна, российский VW Taos повторяет «заокеанскую» версию кроссовера, только задние небольшие окна оставили такими же, как у Skoda Karoq. Диапазон размеров колёсных дисков, предлагаемых паркетнику Volkswagen, такой же, как и у «Карока» – от 16 до 18 дюймов.



В России Taos предложат в трёх комплектациях – Respect, Status и Exclusive. В списке оснащения начальной версии числятся шесть подушек безопасности, светодиодная оптика, цифровая приборная панель, кондиционер, подогрев передних кресел, круиз-контроль, мультимедийная система с экраном диагональю 6,5 дюймов, функция запуска двигателя кнопкой.



У варианта Status «штамповки» заменены 16-дюймовыми легкосплавными дисками, имеется двухзонный климат-контроль, парктроник, а у информационно-развлекательной системы 10-дюймовый экран. Комплектацию Exclusive отличают другая «начинка» светодиодной оптики, комбинированная отделка интерьера, а также подогрев заднего дивана. Кроме того, на старте продаж клиентам предложат «приветственную» лимитированную серию Joy! (создана на базе «средней» версии). У неё оранжевый или бежевый кузов и оранжевые декоративные вставки в салоне, а также электрообогрев лобового стекла, камера заднего вида, сигнализация и бесключевой доступ.



Как стало известно ранее, моторы российский Taos разделил с нашим же Karoq. В линейку вошли бензиновые 110-сильный «атмосферник» MPI объёмом 1,6 литра и 150-сильная «турбочетвёрка» TSI объёмом 1,4 литра. В первом случае у кроссовера может быть только передний привод, в пару к нему предлагается либо пятискоростная «механика», либо шестиступенчатым «автоматом» (любопытно, что у модели чешского бренда 6АКП пока нет). Во втором варианте переднеприводный Taos идёт в комплекте с 8АКП, а полноприводный – с семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG с двумя сцеплениями.

Новинка поступит в продажу на нашем рынке в ближайшее время, цены в российском офисе пока не назвали. Отметим, на сегодняшний день стартовый ценник Skoda Karoq составляет 1 529 000 рублей, а за обновлённый Volkswagen Tiguan просят не менее 1 879 900 рублей.

