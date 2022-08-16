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  • Skoda готовит большой кроссовер: новое изображение салона Vision 7S

Skoda готовит большой кроссовер: новое изображение салона Vision 7S

16.08.2022 93 0 0

Новинка чешской марки дебютирует в статусе концепта в конце текущего месяца, 30 августа. Информации о технике по-прежнему нет.

 

Бренд Skoda входит в состав немецкого концерна Volkswagen. В течение последних нескольких лет продажи машин марки на европейском рынке постепенно снижаются. По статистике Carsalesbase, по итогам прошлого года дилеры реализовали 599 970 машин, что на 5,5% меньше, чем годом ранее. В текущем году у Шкоды пока всё ещё минус: за первое полугодие европейцы купили 252 457 экземпляров, что на 25,6% меньше, чем за январь-июнь 2021-го. Сейчас компания занимается разработкой новинок.

Тизер Skoda Vision 7S

Одной из них станет большой кроссовер Vision 7S: его рассекретят в статусе концепта 30 августа. Напомним, именно он первым примерит на себя новый фирменный стиль: дизайнерская концепция получила имя Modern Solid, что можно перевести как «современный и надёжный» (либо «современная цельность»).

В марте текущего года компания показала экстерьер новинки на размытом тизере. Тогда же мы отмечали, что в числе особенностей дизайна Skoda Vision 7S числятся скошенные светодиодные полоски, которые, вероятно, выполняют роль дневных ходовых огней, привычная для электрокаров заглушка на месте традиционной решётки радиатора, а также задние фонари узкой формы.

Тизер салона Skoda Vision 7S

Новая концепция предполагает, что марка продолжит ориентироваться на семейных покупателей, при этом больше внимания будет уделяться активному образу жизни. В середине прошлого месяца Skoda опубликовала первое изображение интерьера концепта: как оказалось, его посадочная формула 6+1. У кроссовера три ряда сидений, при этом между первым и вторым расположено детское кресло, встроенное в удлинённую центральную консоль (это место считается самым безопасным в салоне автомобиля). Если автомобиль доберётся до серийного воплощения, второй ряд, вероятно, станет традиционным диваном, рассчитанным на троих седоков.

Теперь чешский производитель опубликовал новое изображение салона Skoda Vision 7S. На эскизе видна минималистичная передняя панель, «сплюснутый» руль, скорее напоминающий прямоугольник со скруглёнными углами, чем колесо. За ним располагается сравнительно небольшой экран, очевидно, исполняющий роль виртуальной «приборки».

В центре находится большой вертикально расположенный планшет информационно-развлекательной системы (диагональ в компании пока не объявили). Под тачскрином располагается блок управления климатической установкой с физическими кнопками. По бокам передней панели можно заметить «уголки», вероятно, выполняющие роль дефлекторов вентиляции.

По-прежнему нет никакой информации о технике Skoda Vision 7S, кроме того, что она полностью электрическая. Кстати, у чешского бренда в разработке находятся и другие новинки: марка собирается к 2030 году выпустить на европейский рынок не менее трёх новых электромобилей, при этом каждый из них окажется меньше и дешевле «зелёного» кроссовера Skoda Enyaq.

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