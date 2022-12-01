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Skoda ускоряет темп развития своего «зелёного» направления и обещает три новинки к 2026 году

01.12.2022 69 0 0

Чешская марка, принадлежащая немецкому концерну Volkswagen, намерена инвестировать на эти цели 2,5 млрд евро.

У марки Skoda в течение последних нескольких лет наблюдается спад продаж на старосветском рынке. Судя по данным Carsalesbase, в прошлом году европейцы купили 599 970 машин бренда, что на 5,5% меньше, чем в 2020-ом. Отрицательная динамика у Шкоды и в текущем году: за первые десять месяцев дилеры реализовали в РФ 438 623 экземпляра, что на 15,1% меньше, чем в январе-октябре предыдущего года. Сейчас Skoda, как и многие другие европейские производители, продолжает развивать собственную «зелёную» линейку, причём у производителя по плану ускорение темпов разработки электромобилей.

На фото: концепт Skoda Vision 7S

В ходе интервью британскому Autocar генеральный директор Skoda Клаус Зеллмер отметил, что «самой большой проблемой на данный момент является стоимость производства электрокаров, особенно при выпуске автомобилей таких габаритов, как у Fabia».

Известно, что компания решила увеличить размер инвестиций, которые используются для развития «зелёного» направления: если изначально сумма составляла 3,1 млрд евро, то теперь она увеличилась до 5,6 млрд евро. Деньги предполагается освоить до 2026 года, предполагается, что это ускорит темпы разработки новинок: к указанному сроку должно появиться три новых электрокара Skoda. Напомним, ранее ожидалось, что они будут готовы к 2030-му.

На фото: салон концепта Skoda Vision 7S

Судя по словам представителя чешской марки, за анонсированным «трио» позже последуют и другие новинки. По предварительным данным, первым в так называемой первой тройке станет кроссовер, известный пока что под неподтверждённым наименованием Elroq (ожидается в 2024 году). Далее, в 2026-ом, появится большой SUV, в основу которого ляжет показанный в конце минувшего лета концепт Vision 7S. Ещё одной новинкой, чья премьера намечена на 2026 год, станет компактный паркетник: он окажется «близнецом» Cupra Urban Rebel (испанская марка тоже принадлежит концерну VW).

На фото: Skoda Enyaq Coupe iV

В дальнейшем модельную линейку Skoda должны пополнить полностью электрические модификации Octavia и Fabia; также на рынке во второй половине текущего десятилетия окажутся «зелёные» версии кроссоверов Karoq и Kodiaq. В компании предполагают, что к 2030 году на электромобили будет приходиться от 50 до 70% от совокупных продаж автомобилей марки.

На фото: Skoda Enyaq RS iV

Пока что единственным электромобилем Skoda является кроссовер Enyaq iV, который является ближайшим родственником Volkswagen ID.4. (вариант с купеобразным кузовом, вышедший на рынок позже, в свою очередь близок к ID.5). Отметим, за первые три квартала текущего года «электрокросс» Шкоды разошёлся совокупным тиражом в 36 125 экземпляров.

Ранее сообщалось о том, что даже после выхода на рынок полностью электрической Skoda Octavia, версии модели с ДВС останутся в строю. Предполагается, что сосуществование вариантов с разной «начинкой» продлится до 2035 года.

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