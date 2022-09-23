У Skoda Octavia может появиться электрическая версия, но варианты с ДВС останутся в строю

Чешская марка Skoda принадлежит немецкому концерну Volkswagen. Компания представила актуальные лифтбек и универсал Octavia четвёртого поколения в ноябре 2019 года. При этом продажи модели в Европе снижаются в течение последних нескольких лет. Так, за прошлый год дилерам удалось реализовать 151 442 экземпляра, что на 16,3% меньше, чем годом ранее. В текущем году спад продолжается: за первые семь месяцев клиенты на старосветском рынке купили 55 296 автомобилей, что на 47,4% меньше, чем в январе-июле предыдущего года.

На фото: актуальный лифтбек Skoda Octavia

По плану, текущее поколение Skoda Octavia с традиционными ДВС, мягкогибридной и подключаемой гибридной силовой установкой в ближайшие годы ждёт рестайлинг: предполагается, что обновлённые машины появятся в дилерских центрах в 2024 году. Ранее замаскированный прототип «посвежевшего» лифтбека уже попадался фотошпионам в ходе дорожных тестов: судя по снимкам, у новинки будут видоизменённые бамперы и пересмотренная головная оптика.

Впоследствии у модели появится полностью электрическая версия: как сообщает британское издание Autocar, компания уже занимается разработкой этой модификации. Правда, «зелёную» Octavia придётся подождать примерно до конца текущего десятилетия, так как сначала Skoda намерена выпустить ранее анонсированные электрические версии компакта Fabia, а также кроссоверов Karoq и Kodiaq.



На фото: Skoda Octavia RS Combi

По предварительным данным, в основу Skoda Octavia EV ляжет платформа SSP (Scalable Systems Platform). Как сообщалось ранее, эта «тележка» в дальнейшем (примерно с середины текущего десятилетия) станет главной для всех марок концерна Volkswagen, постепенно заменив собой ныне активно используемую модульную платформу MEB.



Официальной информации о технике будущей электрической Октавии пока нет. По предварительным данным, базовую версию предложат с двумя электромоторами на передней оси (по одному на колесо), а у топовых полноприводных вариантов будет четырёхмоторная силовая установка (двигатель на каждом колесе). Предположительно модель оснастят новой тяговой батареей разработки Skoda, её ёмкость, вероятно, составит 89 кВт*ч (аккумулятор дебютирует в 2024-2025 годах). Ожидаемый запас хода на одной зарядке – 595 км.



На фото: салон Skoda Octavia

Не исключено, что в оформлении «зелёной» версии Skoda Octavia будут проглядывать черты недавно представленного концептуального кроссовера Vision 7S. Напомним, характерной особенностью его дизайна является Т-образная светодиодная оптика (такая форма не только у фар, но и у задних фонарей). Кроме того, иначе чем, к примеру, у Enyaq оформлена заглушка, имитирующая решётку радиатора.



Предполагается, что наряду с электрической версией Octavia будут доступны и варианты с ДВС (в том числе гибриды). Такое сосуществование продлится в течение нескольких лет, до 2035 года – тогда Европа собирается ввести запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Отметим, в Skoda рассчитывают, что к 2030 году на электромобили будет приходиться до 70% от общего объёма продаж машин бренда.

