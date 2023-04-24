Серийный кроссовер Cupra Tavascan: дебютировал «родственник» Audi Q4 e-tron Sportback

Производство новинки испанского бренда, принадлежащего концерну Volkswagen, будет налажено в Китае. Модель выйдет на глобальный рынок в 2024 году.

Марка Cupra отделилась от материнской компании Seat в начале 2018 года (ранее соответствующую приставку давали «заряженным» версиям Сеатов). Марка показала концептуальный электрический паркетник Cupra Tavascan ещё в сентябре 2019-го в рамках Франкфуртского автосалона, однако его серийные перспективы были туманны. В 2020-м стало известно, что кроссовер доберётся до конвейера, но поклонникам марки придётся подождать. Теперь производитель официально рассекретил товарную версию Cupra Tavascan.

На фото: Cupra Tavascan

Серийный вариант получил имя от концепта, такие же пропорции и подобный дизайн, хотя и с рядом изменений. В нижней части рельефного капота расположен логотип с подсветкой, под ним – матричная головная оптика примерно прежней формы, но с рисунком их трёх небольших треугольников (в каждой фаре). Кроссовер с купеобразным кузовом получил оригинальный колёсные диски, их размер может варьироваться в диапазоне от 19 до 21 дюйма.



Интерьер серийного паркетника Cupra Tavascan тоже похож на тот, который был у одноимённого шоу-кара. Перед глазами водителя располагается небольшой дисплей трапециевидной формы, исполняющий роль виртуальной «приборки». В центре передней панели находится большой (диагональ – 15 дюймов) тачскрин информационно-развлекательной системы. Место центральной консоли заняла перемычка из серебристого пластика, на которой можно найти кнопку «аварийки». На рулевом колесе имеются кнопки, позволяющие переключать ездовые режимы.



В основе Cupra Tavascan лежит «фольксвагеновская» платформа MEB. Габаритная длина паркетника составляет 4644 мм, ширина – 1861 мм, высота – 1597 мм, а расстояние между осями равно 2766 мм. Ближайшими «родственниками» новинки являются кроссоверы Audi Q4 e-tron Sportback, Volkswagen ID.5 и Skoda Enyaq Coupe.



«Электрокроссовер» Cupra предложат с двумя вариантами «начинки». Так, у стартового варианта только один электромотор, расположенный на задней оси, его отдача составляет 286 л.с., а максимальный крутящий момент – 545 Нм. Топовый Tavascan оснастили двухмоторной силовой установкой, которая состоит из такого же двигателя сзади, а на передней оси находится 109-сильный электромотор; совокупная мощность такой системы – 340 л.с. (679 Нм).



Вне зависимости от версии тяговый аккумулятор один, его ёмкость составляет 77 кВт*ч. У заднеприводной модификации паркетника паспортный запас хода на одной зарядке составляет 550 км, а у «полноприводника» – 520 км (расчёт вели по циклу WLTP). На разгон с места до «сотни» у топовой версии серийного кроссовера Cupra Tavascan уходит 5,6 секунды.



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Производство Cupra Tavascan планируется наладить на заводе Volkswagen в Аньхое (Китай), эти машины в дальнейшем отправятся и в другие страны. По плану модель должна выйти на глобальный рынок в 2024 году. Марка намерена продавать ежегодно более чем по 50 тыс. экземпляров.

