Cupra намерена довести кросс-купе Tavascan до конвейера, но его придётся подождать

Ожидается, что новинка на «фольксвагеновской» модульной платформе MEB не попадёт в производство как минимум до 2024 года.

Марка Cupra «отпочковалась» от материнской компании в начале 2018 года, а до этого соответствующую приставку давали «заряженным» версиям автомобилей Seat. Первенцем нового бренда считается «подогретый» кроссовер Ateca, созданный на базе одноимённого паркетника Seat (представили в феврале 2018-го), в июне текущего его обновили. Первой действительно оригинальной моделью нового бренда стал SUV Formentor, его товарную версию Cupra показала в начале марта в рамках онлайн-презентации (так как автосалон в Женеве отменили из-за вспышки коронавируса в Европе). У этого паркетника есть версии с традиционным ДВС и гибрид. Предполагалось, что следующим в линейке станет кросс, работающий чисто на электротяге.



На фото: концепт Cupra Tavascan

Речь идёт о модели, в основу товарной версии которого должен лечь концепт паркетника Cupra Tavascan. Его марка показала в сентябре 2019-го в рамках автосалона во Франкфурте. Имя снова «географическое»: этот шоу-кар назвали в честь деревни, которая находится в Каталонии (Испания) недалеко от границы с Францией и Андоррой.



У концепта купеобразный кузов, рельефные выштамповки на капоте и боковинах, заглушка на месте традиционной решётки радиатора, головная оптика «с прищуром», в том же стиле выполнены фонари, объединённые через всю ширину кормы линией с логотипом бренда в центре; «выставочный» Tavascan поставили на 22-дюймовые «катки». В салоне шоу-кара находятся четыре спортивных кожаных кресла-ковша, приборная панель цифровая, а у мультимедийной системы «планшетный» тачскрин, который можно поворачивать к водителю или к пассажиру.



Как сообщает британский Autocar со ссылкой на главу бренда Cupra Уэйна Гриффитса, электромобиль, созданный по мотивам Tavascan, всё-таки доберётся до конвейера, но когда, пока не ясно. Он лишь отметил, что этого не стоит ждать как минимум до 2024 года. Это связано с тем, что у Купры сейчас в приоритете другие проекты. В их числе запуск в продажу кроссовера Formentor, а также работа над первым в линейке полноценным «электрохэтчем» el-Born, который планируется вывести на рынок в 2021 году.



Ранее в Сети появился слух о том, что производство Cupra Tavascan могут в 2024 году наладить в Китае, на мощностях совместного предприятия Volkswagen и JAC Motors. Однако Уэйн Гриффитс комментировать эту информацию не стал.



Ожидается, что в основу серийного автомобиля (как и концепта) ляжет платформа MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten), разработанная концерном Volkswagen для электромобилей входящих в его состав брендов. Напомним, шоу-кар оснастили литий-ионной батареей ёмкостью 77 кВт*ч, его запас хода составляет 450 км (расчёт вели по циклу WLTP). У паркетника двухмоторная силовая установка – по одному электродвигателю на каждой из осей. Совокупная отдача этой системы составляет 306 л.с. На разгон с места до «сотни» кросс-купе Tavascan нужно менее 6,5 секунды.

Тем временем, другие бренды концерна – Skoda и Volkswagen – уже представили свои «зелёные» паркетники. Так, около месяца назад чешская марка показала свой Enyaq, а на прошлой неделе немцы презентовали ID.4. Напомним, VW намерен выпускать и продавать свой «электрокросс» в Китае, Европе и США.

