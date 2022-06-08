Новинки Cupra: родня Audi Q3, купеобразный паркетник и электрохэтч

В Cupra провели презентацию, в рамках которой представители бренда рассказали о дальнейших планах. Так, марка намерена нарастить продажи до 500 тыс. машин в год, кроме того, планирует глобальную экспансию на новые рынки. Уже к 2025 году компания собирается открыть следующую главу своей истории, в основу которой лягут три новых электрифицированных модели: новый кроссовер Terramar с гибридной «начинкой», серийный «зелёный» паркетник Tavascan и ситикар начального уровня UrbanRebel. Помимо этого, через несколько лет марка обновит и нынешний модельный ряд.



Одной из важнейших премьер стал новый кроссовер Cupra: ранее испанская марка публиковала снимок новинки, которая была накрыта плотной тканью, а её имя держала в секрете. Теперь известно название автомобиля – Terramar – и рассекречена его внешность. У SUV рельефный капот, форма и рисунок головной оптики, отличающиеся от актуальных моделей бренда, внушительный воздухозаборник, объединённый по оформлению с решёткой радиатора, традиционные боковые зеркала и обычные, не утопленные дверные ручки. У кормы тоже выразительные линии, задние фонари соединены между собой широкой полосой, сливающейся с логотипом, через всю ширину пятой двери. На её верхней части располагается лаконичный спойлер, который выглядит как продолжение крыши.



На фото: Cupra Terramar

Как в компании отмечали раньше, длина кроссовера составляет 4,5 метра, то есть он крупнее модели Formentor (4450 мм). Отметим, у родственного новинке паркетника Audi Q3 габаритная длина составляет 4484 мм (у версии Sportback – 4500 мм). Эти модели разделили фольксвагеновскую модульную платформу MQB (Modularer Querbaukasten). Кстати, производство Cupra Terramar наладят там же, где выпускают «ку третий», на заводе Ауди в Венгрии.



В компании пока решили придержать новую информацию о «начинке». Известно лишь, что у Terramar будут версии с традиционным двигателем внутреннего сгорания, а также подключаемые гибриды. Запас хода у таких вариантов только на электротяге у них составит около 100 км. Вероятно, более подробные характеристики Cupra обнародует позже.



На фото: концепт Cupra UrbanRebel 1 / 3 На фото: концепт Cupra UrbanRebel 2 / 3 На фото: концепт Cupra UrbanRebel 3 / 3

Ещё одним экспонатом стал новый концептуальный хэтчбек Cupra UrbanRebel, он стал эволюцией одноимённого шоу-кара, представленного в сентябре 2021-го. Серийную версию, в основу которой ляжет показанный ситикар, начнут выпускать в 2025 году. У этой «пятидверки», в отличие от предшественника, нет огромного антикрыла и раздутых колёсных арок, он уже более близок к товарному виду. При этом у нового UrbanRebel остался рельефный капот, заглушка на месте традиционной решётки радиатора, крупный воздухозаборник в переднем бампере и массивный диффузор в нижней части заднего бампера.



На фото: салон концепта Cupra UrbanRebel 1 / 3 На фото: салон концепта Cupra UrbanRebel 2 / 3 На фото: салон концепта Cupra UrbanRebel 3 / 3

Длина концепта составляет 4030 мм. Его оснастили одним электромотором мощностью 226 л.с. Ёмкость тягового аккумулятора не раскрывается, известно, что максимальный запас хода без подзарядки у спортивного хэтчбека составляет 440 км. На разгон с места до «сотни» концепту Cupra UrbanRebel требуется 6,9 секунды. Выпуск серийной новинки планируется наладить на предприятии компании в Мартореле (Испания).



На фото: Cupra Tavascan 1 / 2 На фото: Cupra Tavascan 2 / 2

Третьей представленной в рамках презентации новинкой Cupra стал серийный полностью электрический кроссовер Tavascan. В основу купеобразного паркетника лёг одноимённый концепт, представленный ещё в 2019 году. Часть элементов он позаимствовал у шоу-кара Tavascan Extreme E Concept, который показали осенью 2021-го. Также он имеет немало общего с новинкой Terramar, к примеру, у них схожее оформление головной оптики, а задние фонари тоже объединены широкой полосой через багажную дверь. Информацию о технике пока не раскрыли, не исключено, что он разделит «начинку» с «заряженным» Volkswagen ID.4 GTX. В компании отметили, что Tavascan станет глобальной моделью и появится на новых для бренда рынках. Выпуск «зелёного» SUV стартует в 2024 году.

